Cammino, narrazione e musica dal vivo: “I Luoghi del Tempo” rende omaggio a David Riondino

Grosseto. Ci sono artisti che riescono a tenere insieme ironia e poesia, cultura popolare e ricerca, teatro e musica. A David Riondino, figura unica della scena culturale italiana, scomparso il 29 marzo scorso, “I Luoghi del Tempo” dedica martedì 2 giugno una giornata speciale nel borgo di Sticciano, lungo la Via delle Città etrusche, nel comune di Roccastrada.

L’appuntamento attraverserà il paese e il paesaggio circostante con una proposta che intreccia cammino, narrazione e musica dal vivo, in perfetta sintonia con lo spirito del festival e con il valore del turismo lento che caratterizza il territorio delle Colline Metallifere. Sticciano, borgo di origine altomedievale sorto sulla vetta della collina che domina la valle sottostante, conserva le tracce della propria lunga storia: dai reperti di epoca romana al controllo degli Aldobrandeschi e della Repubblica di Siena, fino all’ingresso nel Granducato di Toscana nel 1555. Un luogo attraversato da secoli di memoria e cammini, oggi parte della Via delle Città etrusche.

Il programma

Alle 18.00 prenderà il via la passeggiata-spettacolo “Francesco Jullare di Dio” con Ugo Dighero, accompagnato dal giornalista Carlo Vellutini e coordinato da Enrico Pizzi. Lo spettacolo, tratto dall’opera di Dario Fo e Franca Rame, racconta la figura di San Francesco attraverso il linguaggio del teatro popolare e della giullarata, restituendo tutta la forza narrativa e visionaria del testo.

Attore amatissimo dal pubblico teatrale e televisivo, Ugo Dighero ha lavorato con alcuni dei più importanti registi italiani e ha raggiunto grande notorietà anche grazie all’esperienza dei Broncoviz e alla partecipazione a programmi cult come “Mai dire Gol” e alla serie “Un medico in famiglia”. Da anni porta in scena il repertorio di Fo e Rame con un linguaggio capace di unire comicità, profondità e grande intensità interpretativa.

Alle 19.15 il festival proseguirà con “Il Cantico dei Cantici“, progetto musicale ideato da David Riondino e riproposto per l’occasione da Chiara Riondino, Francesca Breschi e Fabio Battistelli.

Cantautrice e interprete da sempre legata alla musica popolare e alla ricerca teatrale, Chiara Riondino accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale insieme alla cantante e musicista Francesca Breschi e al clarinettista Fabio Battistelli, attraverso sonorità che intrecciano tradizione, spiritualità e sperimentazione contemporanea.

La giornata si concluderà con un aperitivo dedicato ai prodotti del territorio, con degustazioni a cura di La Pierotta, azienda agricola Luca Manini e Caseificio Grosseto.

I prossimi appuntamenti

Dopo la tappa di Sticciano, il festival tornerà venerdì 5 giugno alla Rocca degli Alberti di Monterotondo Marittimo con una serata omaggio a Paolo Poli insieme a Pino Strabioli, Maria Cassi e Leonardo Brizzi.

Il festival continua anche a investire sulla formazione e sulla partecipazione delle giovani generazioni attraverso il progetto della Redazione Giovani, percorso dedicato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Grosseto che saranno coinvolti nelle attività di organizzazione, comunicazione e narrazione del festival, entrando in contatto diretto con il mondo dello spettacolo dal vivo e della progettazione culturale.

Accanto alla proposta culturale, “I Luoghi del Tempo” rinnova la propria collaborazione con il sistema produttivo locale, coinvolgendo insieme a Conad aziende vitivinicole, produttori agricoli, cooperative e realtà gastronomiche della Maremma. Ogni appuntamento si concluderà infatti con degustazioni e aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio, rafforzando ulteriormente il legame tra cultura, turismo sostenibile e promozione territoriale.

“I Luoghi del Tempo” è organizzato da associazione M.Arte con il sostegno della Regione Toscana, della rete Grobac, del Sistema Musei di Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere e dei Comuni coinvolti nel progetto, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il supporto di partner e sponsor del territorio.

Informazioni generali, biglietti e prevendite

Biglietto intero 8 euro

Ridotto 7 euro per i possessori di Carta Insieme Conad

Si prega di presentare la tessera all’ingresso degli eventi.

Massimo un biglietto ridotto per ogni tessera.

Prevendite online: 18tickets – prevendite online

N.B. Si consiglia generalmente di vestirsi con abiti comodi e con scarpe adatte alla campagna

Informazioni: maremmaarte@gmail.com

Programma completo e aggiornamenti: I Luoghi del Tempo