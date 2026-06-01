Chiusura della scuola primaria: proseguono le verifiche, il Comune dispone la fine delle lezioni

Manciano (Grosseto). A seguito dei sopralluoghi effettuati all’interno della scuola primaria di Manciano, l’amministrazione comunale ha disposto la sospensione delle attività didattiche dal 3 al 10 giugno per consentire l’esecuzione di ulteriori verifiche tecniche e di alcuni interventi di manutenzione straordinaria nei locali interessati dal recente distacco di una porzione di intonaco.

Le verifiche svolte dal personale dell’Ufficio manutenzioni, con il supporto di tecnici abilitati, hanno evidenziato la necessità di approfondire la situazione e procedere con lavori più articolati rispetto a quanto inizialmente previsto, al fine di ripristinare completamente le condizioni dei locali interessati.

«Desidero rassicurare le famiglie e tutta la comunità scolastica – dichiara il sindaco Mirco Morini – che non ci troviamo di fronte a problematiche di carattere strutturale dell’edificio. Le criticità rilevate riguardano alcune porzioni dei locali interessati dal distacco di intonaco e richiedono interventi di manutenzione e ripristino che abbiamo deciso di affrontare immediatamente. Considerato che mancano pochi giorni al termine dell’anno scolastico, abbiamo ritenuto doveroso adottare ogni misura di prudenza necessaria per consentire ai tecnici di operare nelle migliori condizioni e completare tutte le verifiche del caso. La sicurezza dei bambini e del personale scolastico viene prima di ogni altra considerazione».

Sulla stessa linea l’assessore ai lavori pubblici Marco Galli: «L’approfondimento tecnico è partito subito dopo la segnalazione e sta proseguendo senza sosta. Gli interventi necessari riguardano elementi non strutturali dell’edificio e risultano pienamente riparabili. Abbiamo già programmato le opere necessarie affinché tutti i lavori vengano completati durante la pausa estiva. L’obiettivo è consegnare una scuola perfettamente sicura e pronta ad accogliere studenti e insegnanti alla ripresa delle lezioni nel mese di settembre».

L’amministrazione comunale continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione degli interventi, mantenendo informate le famiglie sugli esiti delle verifiche e sul cronoprogramma dei lavori.