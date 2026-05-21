Nuovi parcometri nei parcheggi del territorio comunale: le tariffe

Scarlino (Grosseto). Prenderà il via da sabato 23 maggio il nuovo servizio di gestione dei parcheggi nelle aree di sosta del territorio comunale di Scarlino.

Nella mattinata di venerdì 22 maggio i tecnici della Sis, società aggiudicataria del servizio, provvederanno all’installazione dei nuovi parcometri di ultima generazione nelle aree interessate dalla tariffazione.

Al momento restano escluse dall’attivazione le aree di Cala Civette e della Polveriera, per le quali saranno comunicate successivamente le tempistiche di entrata in funzione.

Le tariffe

Le aree di sosta saranno soggette a tariffazione dalle 8.00 alle 20.00. Fa eccezione l’area del porto, dove la sosta sarà regolamentata nell’arco delle 24 ore giornaliere: nella fascia oraria compresa tra le 20.00 e le 8.00 del giorno successivo sarà applicata una tariffa oraria di 0,50 euro.

Nel mese di maggio la tariffazione sarà attiva nei fine settimana, quindi venerdì, sabato e domenica, mentre dal 1° giugno al 30 settembre il servizio sarà operativo tutti i giorni.

La tariffa ordinaria prevista è di 0,90 euro l’ora, ridotta a 0,70 euro per i residenti nei Comuni di Scarlino e Gavorrano.

Sarà inoltre possibile acquistare direttamente dai parcometri un abbonamento valido sei giorni consecutivi, utilizzabile in qualsiasi parcheggio del circuito, al costo di 25 euro. L’abbonamento sarà associato a un singolo veicolo.

Per i cittadini residenti nei Comuni di Scarlino e Gavorrano sarà disponibile anche una tessera prepagata al costo di 13,50 euro per ciascun veicolo di proprietà o in locazione. La tessera consentirà di effettuare dieci soste senza limiti di durata temporale. Il rilascio sarà effettuato dagli ausiliari del traffico che entreranno in servizio dal mese di giugno.

Sui parcometri sarà inoltre indicato il numero telefonico degli ausiliari, che potranno essere contattati direttamente per il rilascio della tessera.