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Grosseto commemora i caduti della Prima Guerra mondiale: svelata la nuova stele

di Redazione
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Grosseto. Si è svolta questa mattina la cerimonia di svelamento della nuova stele commemorativa dei caduti della Prima Guerra Mondiale al Parco della Rimembranza, alla presenza del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e del colonnello Giancarlo Indiati, presidente della sezione di Grosseto dell’Unuci.

L’iniziativa rappresenta la prima fase di un più ampio percorso di riqualificazione dell’area, promosso dall’amministrazione comunale anche grazie al lavoro svolto dall’assessorato ai lavori pubblici.

Alla cerimonia hanno preso parte le principali autorità civili, militari e religiose del territorio.

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