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Rifiuti, stop alla raccolta domiciliare: due incontri con i cittadini per illustrare le novità

Tra le principali novità introdotte sin dalla prima fase della riorganizzazione, la raccolta separata degli imballaggi in vetro

di Redazione
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Gavorrano (Grosseto). Anche il Comune di Gavorrano ha avviato il percorso di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti sul proprio territorio. Il piano di riorganizzazione, progettato da Sei Toscana e Ato Toscana Sud, in sinergia con l’amministrazione comunale, introdurrà alcune importanti novità, pensate per accrescere quantità e qualità della raccolta differenziata e migliorare il decoro urbano.

La prima fase di questo percorso prevede, a partire dal prossimo 15 giugno, la dismissione del servizio di raccolta domiciliare per gli utenti di Bagno di Gavorrano, Filare, Potassa, Bivio Ravi, Basse di Caldana, Grilli, Casteani, Castellaccia e le aree circostanti e l’installazione di nuovi contenitori più capienti e con un miglior impatto visivo. La seconda fase sarà avviata, invece, nel prossimo autunno e riguarderà le utenze di Gavorrano capoluogo, Ravi, Caldana e Giuncarico. Fino ad allora, per loro, la situazione rimarrà invariata.

Tra le principali novità introdotte sin dalla prima fase della riorganizzazione, la raccolta separata degli imballaggi in vetro (bottiglie, barattoli e vasetti), che dovranno essere conferiti nel contenitore stradale con l’apertura verde. Gli imballaggi in plastica, alluminio e Tetrapak saranno invece raccolti come multimateriale nei contenitori con l’apertura gialla.

Gli incontri pubblici

In questi giorni, i cittadini interessati da questa prima fase della riorganizzazione riceveranno una comunicazione specifica con tutte le indicazioni utili, la nuova guida alla raccolta differenziata #buttabene e con l’invito a partecipare agli incontri pubblici programmati per illustrare nel dettaglio tutte le novità.

Sono due gli incontri previsti:

  • giovedì 4 giugno, alle 18.00, all’Auser a Bagno di Gavorrano;
  • mercoledì 10 giugno, alle 18.00, al centro sociale a Bivio Ravi

“La riorganizzazione del servizio di raccolta – ha commentato Stefania Ulivieri, sindaco di Gavorrano – è un passo fondamentale per il futuro di Gavorrano. Grazie alla sinergia con Sei Toscana e Ato Toscana Sud, introduciamo novità importanti per aumentare la raccolta differenziata e migliorare il decoro urbano. Partiremo gradualmente dal 15 giugno con la prima fase a Bagno di Gavorrano, Filare, Potassa, Bivio Ravi, Basse di Caldana, Grilli, Casteani, Castellaccia, per poi coinvolgere il resto del territorio in autunno. Ogni cambiamento richiede collaborazione: invito tutti i cittadini a partecipare agli incontri pubblici del 4 e 10 giugno per scoprire i dettagli del nuovo servizio e la guida #buttabene. Curare il nostro ambiente è un gioco di squadra”.

È importante ricordare che il servizio domiciliare agli utenti di Bagno di Gavorrano e Filare non sarà più attivo da lunedì 15 giugno. Fino a quella data, dunque, la raccolta proseguirà secondo le consuete modalità. Per maggiori informazioni, sono sempre a disposizione il sito internet www.seitoscana.it, l’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS) e il numero verde 800.127.484.

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