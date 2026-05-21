Rifiuti, stop alla raccolta domiciliare: due incontri con i cittadini per illustrare le novità

Gavorrano (Grosseto). Anche il Comune di Gavorrano ha avviato il percorso di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti sul proprio territorio. Il piano di riorganizzazione, progettato da Sei Toscana e Ato Toscana Sud, in sinergia con l’amministrazione comunale, introdurrà alcune importanti novità, pensate per accrescere quantità e qualità della raccolta differenziata e migliorare il decoro urbano.

La prima fase di questo percorso prevede, a partire dal prossimo 15 giugno, la dismissione del servizio di raccolta domiciliare per gli utenti di Bagno di Gavorrano, Filare, Potassa, Bivio Ravi, Basse di Caldana, Grilli, Casteani, Castellaccia e le aree circostanti e l’installazione di nuovi contenitori più capienti e con un miglior impatto visivo. La seconda fase sarà avviata, invece, nel prossimo autunno e riguarderà le utenze di Gavorrano capoluogo, Ravi, Caldana e Giuncarico. Fino ad allora, per loro, la situazione rimarrà invariata.

Tra le principali novità introdotte sin dalla prima fase della riorganizzazione, la raccolta separata degli imballaggi in vetro (bottiglie, barattoli e vasetti), che dovranno essere conferiti nel contenitore stradale con l’apertura verde. Gli imballaggi in plastica, alluminio e Tetrapak saranno invece raccolti come multimateriale nei contenitori con l’apertura gialla.

Gli incontri pubblici

In questi giorni, i cittadini interessati da questa prima fase della riorganizzazione riceveranno una comunicazione specifica con tutte le indicazioni utili, la nuova guida alla raccolta differenziata #buttabene e con l’invito a partecipare agli incontri pubblici programmati per illustrare nel dettaglio tutte le novità.

Sono due gli incontri previsti:

giovedì 4 giugno, alle 18.00, all’Auser a Bagno di Gavorrano;

mercoledì 10 giugno, alle 18.00, al centro sociale a Bivio Ravi

“La riorganizzazione del servizio di raccolta – ha commentato Stefania Ulivieri, sindaco di Gavorrano – è un passo fondamentale per il futuro di Gavorrano. Grazie alla sinergia con Sei Toscana e Ato Toscana Sud, introduciamo novità importanti per aumentare la raccolta differenziata e migliorare il decoro urbano. Partiremo gradualmente dal 15 giugno con la prima fase a Bagno di Gavorrano, Filare, Potassa, Bivio Ravi, Basse di Caldana, Grilli, Casteani, Castellaccia, per poi coinvolgere il resto del territorio in autunno. Ogni cambiamento richiede collaborazione: invito tutti i cittadini a partecipare agli incontri pubblici del 4 e 10 giugno per scoprire i dettagli del nuovo servizio e la guida #buttabene. Curare il nostro ambiente è un gioco di squadra”.

È importante ricordare che il servizio domiciliare agli utenti di Bagno di Gavorrano e Filare non sarà più attivo da lunedì 15 giugno. Fino a quella data, dunque, la raccolta proseguirà secondo le consuete modalità. Per maggiori informazioni, sono sempre a disposizione il sito internet www.seitoscana.it, l’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS) e il numero verde 800.127.484.