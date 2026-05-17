Capalbio (Gr) – Capalbio celebra il suo patrono san Bernardino. Saranno tre giorni di festeggiamenti, promossi da Ccn Capalbio con il patrocinio dell’amministrazione comunale, che prevedranno tanti appuntamenti per i bambini e i ragazzi, il volo dei rapaci, le escursioni ambientali, il concerto itinerante della Filarmonica grossetana e l’estrazione della lotteria.

“Siamo felici di promuovere così tanti appuntamenti – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – che coinvolgeranno sia i residenti che i visitatori. Celebrare il nostro patrono, significa rafforzare lo spirito della nostra comunità, valorizzare il centro storico del capoluogo e offrire alle persone tre giorni di allegria da vivere insieme. A nome dell’amministrazione comunale ringrazio il Ccn e tutte le realtà che hanno collaborato per la realizzazione di un programma così ricco ed eterogeneo, ponendo particolare attenzione verso i giovani e le loro famiglie”.

Il programma

Si comincia mercoledì 20 maggio, alle 13.15, con il pranzo alla Capanna di Monteti per i ragazzi che parteciperanno alla caccia al tesoro; la caccia, invece, comincerà alle 15. Alle 17 è prevista una merenda in piazza della Chiesa e alle 18 si terranno la Santa messa e la processione in onore di san Bernardino.

Sabato 23 maggio, dalle 11 alle 13, a Palazzo Collacchioni ci saranno “I giochi di una volta” con Legnogiocando, mentre alle 12 si terrà l’esibizione di volo libero dei rapaci. Dalle 14 alle 16, invece, è previsto il secondo appuntamento con “I giochi di una volta” a Palazzo Collacchioni. Alle 15.30 sarà la volta del giro turistico del borgo, guidato dai “ragazzi ciceroni” di Capalbio e alle 18 ci saranno l’escursione ambientale “Macchia, storia e sentieri” con 3k-Explore e l’esibizione di volo libero dei rapaci.

L’escursione ambientale con 3k-Explore avrà un costo di 18 euro, il ritrovo sarà alle 17.50 in piazza Carlo Giordano e la prenotazione sarà obbligatoria. Per partecipare e per avere maggiori informazioni è possibile chiamare entro il 22 maggio il numero 349 0579362.

Domenica 24 maggio, dalle 11 alle 15, il centro storico di Capalbio sarà animato dal concerto itinerante della Filarmonica grossetana; alle 12 e alle 14.30 tornano le esibizioni di volo libero dei rapaci e alle 15.30 ci sarà l’estrazione della lotteria di san Bernardino. In palio una giornata al Jacare, con ombrellone, due lettini e un aperitivo per due persone; due bottiglie di vino dal valore di 60 euro, offerte da La dispensa di Capalbio; un massaggio relax da 40 minuti (dal valore di 40 euro) offerto da Effe estetica; un buono escursione dal valore di 20 euro, offerto da 3k-Explore. Fino a domenica 24 maggio è possibile acquistare i biglietti della lotteria recandosi a La bottega del folle, Effe estetica e Il Frantoio.

Sabato 23, dalle 10 alle 22, e domenica 24 maggio, dalle 10 alle 15, sarà possibile ammirare nel centro storico di Capalbio l’esposizione dei rapaci dell’Asd Falconeria Sunrise.

“Siamo entusiasti di dare il via a questi giorni di festa nel cuore del centro storico – dichiara la presidente del Ccn Capalbio, Erika Marcucci -. La festa del Santo Patrono non è solo una ricorrenza religiosa, ma rappresenta l’anima e la forza della nostra identità culturale, e vogliamo celebrarla valorizzando il centro storico con tre giornate di festeggiamenti per adulti e bambini. Ringrazio a nome del Ccn l’amministrazione comunale, Confcommercio, tutti i nostri associati e le varie realtà che hanno collaborato per la realizzazione dell’iniziativa. Un ringraziamento particolare lo rivolgo a Futura Capalbio, Nannoni bus, 3k-Explore e Cosc – Sagra del cinghiale per la grande sinergia che hanno messo a disposizione per l’organizzazione del calendario”.

Per partecipare alla caccia al tesoro: https://forms.gle/SgLKPpZ47V6mjpC8A.

Per maggiori informazioni è possibile visitare i canali social (Facebook e Instagram) di Ccn Capalbio oppure scrivere a ccncapalbio@gmail.com.