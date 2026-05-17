Maxi intervento dell’Acquedotto: la dorsale Fiora si prepara all’estate

Grosseto. La dorsale Fiora si prepara all’estate.

Per la giornata di mercoledì 20 maggio Acquedotto del Fiora mette in campo un impegnativo piano di sei interventi in altrettanti punti della condotta dorsale situati nelle località Poggi Alti e Diaccialone, nel comune di Capalbio, Pian di Tallone e Campigliola, nel comune di Manciano, e Podere Agnolona e Scalabrelli, nel comune di Semproniano. Saranno coinvolti un totale di 32 persone tra operatori Fiora sul campo per le manovre e gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne.

I lavori

I lavori avranno inizio alle ore 7.30: l’interruzione del flusso interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nei comuni di Capalbio, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Montalto di Castro e nelle località Catabbio e Scalabrelli, a Semproniano. Gli interventi termineranno, salvo imprevisti, intorno alle ore 15: il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente nella serata dello stesso giorno.

Acquedotto del Fiora attiverà tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare il più possibile i possibili disagi derivanti dalla chiusura del flusso, tra le quali l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali alternative dove disponibili. Si precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione.

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