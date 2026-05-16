Auto in fiamme lungo la strada: i Vigili del Fuoco spengono l’incendio

Grosseto. Questa mattina, i Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti per l’incendio di un’auto lungo la strada provinciale di Montiano, in direzione della frazione del comune di Magliano in Toscana.

Secondo quanto ricostruito, il conducente avrebbe notato la fuoriuscita di fumo dalle bocchette di ventilazione dell’abitacolo. Poco dopo il veicolo è stato interessato da un principio d’incendio che, in breve tempo, ha coinvolto gran parte della vettura.

La squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta sul posto ha provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area.

Non si segnalano persone ferite.