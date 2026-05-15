Riapre il negozio “Fratelli Corso” sull’Aurelia dopo l’incidente

Capalbio (Gr) – Dopo il drammatico incidente dell’agosto scorso, il negozio “Fratelli Corso” tornerà a servire i propri clienti. L’attività, rimasta chiusa per molti mesi a seguito dello scontro con l’autoarticolato sulla statale Aurelia, a Montalzato, tornerà a vendere i suoi prodotti lattiero-caseari e i salumi campani.

“Dopo l’incidente – commenta il sindaco Gianfranco Chelini -, Capalbio aveva perso un’importantissima attività commerciale che era divenuta un punto di riferimento per la comunità locale, i turisti e per tutti coloro che solitamente usufruiscono dell’Aurelia non solo per la qualità dei prodotti e del servizio, ma anche per la gentilezza e la professionalità dei fratelli Corso. È davvero una grande soddisfazione, per tutta l’amministrazione comunale, sapere che questa attività possa a breve riprendere vita e restituire alla nostra comunità un apprezzato punto di vendita al dettaglio e di somministrazione che tanto è mancato. Faccio a Francesco e ad Andrea Corso un grande in bocca al lupo per questa preziosa ripartenza”.

Nel mese di giugno, dunque, l’attività tornerà aperta al pubblico, ma l’obiettivo è quello di rinnovare completamente nei prossimi mesi sia la struttura che i servizi.

“Ringrazio tutti i nostri clienti, la comunità capalbiese, le imprese locali e l’amministrazione comunale – dichiara Francesco Corso – per non averci mai abbandonato, mostrando tanta solidarietà nei nostri confronti. Per quasi un anno non abbiamo potuto lavorare, vivendo dei momenti molto difficili, ma abbiamo voluto resistere e nelle prossime settimane potremo finalmente riaprire la nostra attività e servire i nostri amati clienti”.