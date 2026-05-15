Nuovo Piano del trasporto pubblico locale, i sindacati: “Migliorate sicurezza e fruibilità dei bus”

Grosseto. Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal esprimono la propria soddisfazione per il nuovo Piano del trasporto pubblico locale presentato dal Comune di Follonica, dopo i confronti avvenuti la scorsa estate e i successivi aggiornamenti intercorsi in questi mesi.

“L’amministrazione comunale – dichiarano le organizzazioni sindacali – ha mantenuto gli impegni assunti, intervenendo in più fasi per migliorare sicurezza, funzionalità e sostenibilità del servizio. Nel settembre scorso è stata riorganizzata l’area di carico e scarico degli studenti nella zona 167. Alcuni giorni fa è stata rimossa la pista ciclabile di via Palermo, in attesa della nuova realizzazione. Inoltre, è stata finalmente presentata la revisione degli itinerari, che prevede l’eliminazione del transito dei mezzi extraurbani, più ingombranti, dal centro cittadino, in particolare dal lungomare Carducci e da via della Repubblica, e dei mezzi urbani da via della Repubblica, accogliendo le richieste dei lavoratori e garantendo comunque la piena accessibilità del servizio per l’utenza”.

Le tre organizzazioni sindacali ricordano come questo intervento fosse atteso da tempo e rappresenti un passo avanti significativo: “Non possiamo che esprimere il nostro plauso ad un’amministrazione che, dopo oltre 25 anni di attesa, sta finalmente intervenendo per mettere in sicurezza il servizio di trasporto pubblico, mantenendone al contempo la massima fruibilità”.

“Ci auspichiamo – concludono Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal – che il percorso intrapreso insieme all’amministrazione comunale di Follonica possa portare anche all’individuazione di un terminal adeguato, superando definitivamente l’attuale collocazione nel piazzale della stazione, da tutti noi ritenuta non idonea”.