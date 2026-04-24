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Autobus: il Comune riorganizza le linee per migliorare sicurezza e viabilità

Al via le modifiche da giugno

di Redazione
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Follonica (Grosseto). La Giunta comunale di Follonica, con la delibera n. 118, ha approvato una serie di modifiche strutturali al servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

L’intervento, che entrerà in vigore a partire dal prossimo mese di giugno, nasce dalla necessità di ottimizzare le linee in risposta alle nuove esigenze di viabilità cittadina e ai progetti di riqualificazione urbana in corso, tra cui la nuova ciclovia Tirrenica.

L’analisi tecnica effettuata dall’amministrazione ha evidenziato diverse criticità legate alla sicurezza stradale e alla manovrabilità dei mezzi pesanti all’interno del centro abitato, come segnalato dagli addetti ai lavori.

Le caratteristiche morfologiche di alcune strade, unite alla necessità di garantire la continuità dei percorsi in occasione di chiusure stagionali e lavori stradali, hanno reso indispensabile una rimodulazione dei tracciati.

“La riorganizzazione del trasporto pubblico non è un atto isolato, ma rientra in una visione più ampia di città, più moderna, sicura e sostenibile – dichiara il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani. – Stiamo investendo nel futuro di Follonica, integrando la mobilità dolce, come la nuova ciclovia, con un sistema di trasporto pubblico più efficiente. È un lavoro di equilibrio necessario per conciliare le esigenze di vivibilità del centro storico con il diritto alla mobilità di tutti i nostri cittadini. Ringrazio gli uffici per il meticoloso lavoro di analisi che ci permette oggi di compiere questo importante passo avanti.”

La rimodulazione dei percorsi, tesa a migliorare le condizioni di sicurezza dei pedoni e a valorizzare il lungomare di Follonica, comporterà l’eliminazione del traffico bus extraurbano pesante da viale Carducci e dell’urbano da via della Repubblica, con l’attivazione di nuove tratte urbane e la soppressione di tre fermate specifiche situate in via della Repubblica (Senzuno, Pineta e Cassarello). Misura ritenuta necessaria per risolvere le problematiche di interferenze con la circolazione soprattutto nel periodo estivo.

L’assessore alla mobilità, Sandro Marrini, entra nel dettaglio tecnico: “Le modifiche approvate rispondono a segnalazioni chiare riguardanti la difficoltà di manovra dei bus nelle vie più strette e la necessità di fluidificare il traffico in zone nevralgiche come il quartiere di Senzuno, segnalazioni arrivate dagli stessi autisti. Con questo nuovo assetto, garantiamo la copertura dei quartieri e la vicinanza ai punti di interesse, eliminando però i rischi legati alle interferenze viarie. Non si tratta di una riduzione del servizio, ma di una sua razionalizzazione per renderlo più puntuale e sicuro per l’utenza e per i residenti. Continueremo a monitorare attentamente l’impatto di questi cambiamenti nei prossimi mesi”.

L’amministrazione si impegna a fornire nei prossimi giorni, tramite i canali ufficiali del Comune e di Autolinee Toscane, tutti i dettagli aggiornati sui nuovi percorsi e sugli orari, affinché la transizione avvenga con il minor disagio possibile per l’utenza.

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