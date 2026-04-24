Torna “La miniera a memoria”: Ribolla commemora la tragedia di Pozzo Camorra con un mese di eventi

Roccastrada (Grosseto). Memoria storica e sociale e cultura tornano a unirsi a Ribolla, nel ricordo del 72esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954 costata la vita a 43 minatori.

Gli appuntamenti con il cartellone ‘La miniera a memoria‘ si apriranno lunedi 4 e andranno avanti fino a mercoledi 27 maggio, promossi dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso Società della Salute, Parco nazionale delle Colline Metallifere grossetane, Fondazione Toscana Spettacolo, biblioteca comunale “Antonio Gamberi”, Porta del Parco minerario di Ribolla e numerose associazioni locali. Numerosi saranno gli eventi culturali che spazieranno dai convegni agli spettacoli teatrali, alle presentazioni di libri, ai concerti fino alle passeggiate e tanti altri eventi che, come da tradizione, serviranno a tenere viva la memoria della tragedia mineraria, per l’intero mese di maggio.

Il ricordo della tragedia a 72 anni di distanza

Le 43 vittime che persero la vita nell’esplosione del 4 maggio 1954 nella miniera di gas grisou di Ribolla saranno ricordate lunedì 4 maggio alle 9.00 con la Santa Messa nella chiesa dei Santi Barbara e Paolo apostolo. Alle 10.30, al monumento al Minatore, verrà deposta la corona di alloro, alla quale seguiranno gli interventi delle autorità. A seguire, alle 11.30 le celebrazioni si sposteranno al Pozzo Camorra e al monumento ai Minatori, per la deposizione delle corone. A quest’ultima deposizione, seguirà, sempre al Pozzo Camorra, l’inaugurazione della mostra artistica “Il paradiso all’inferno” di Leonardo Cambri.

“Ogni anno, a maggio, rinnoviamo un impegno profondo con la nostra storia attraverso la rassegna ‘La miniera a memoria‘ – sottolinea l’assessore Emiliano Rabazzi -. Non si tratta solo di un calendario di eventi, ma di un vero patto collettivo: un tributo doveroso alle vittime della tragedia del 1954 e a chi ha forgiato l’identità di queste terre con il proprio lavoro. In questo percorso corale, che unisce cittadini, istituzioni ed associazioni, la memoria si trasforma in cultura viva. Ribolla dimostra ancora una volta di non dimenticare, convertendo il dolore in un’opportunità di riflessione e di crescita per le nuove generazioni”.

“Il 4 maggio ricorderemo i 43 minatori che, nel 1954, persero la vita a causa dell’esplosione di grisou nella miniera di lignite – dichiara il sindaco Francesco Limatola -, quella fu una tragedia ‘annunciata’, figlia di denunce ignorate sulla drammatica mancanza di sicurezza. Ricordare oggi i nostri minatori non è solo un atto di omaggio, ma un modo per alimentare quella memoria necessaria a tenere vivo il senso di appartenenza alla nostra comunità. Per l’intero mese di maggio, grazie alla sinergia con le associazioni locali, proporremo un programma di eventi che, partendo dalla nostra storia, affronti temi urgenti come la dignità e la sicurezza sul lavoro. Vogliamo mantenere i riflettori accesi sul passato per illuminare meglio la strada del nostro futuro”.

Il programma delle prime iniziative

Gli appuntamenti con “La miniera a memoria” inizieranno sabato 9 maggio con la tradizionale “Camminata del minatore” da Montemassi fino a Ribolla, con ritrovo alle 15.00 a Montemassi e, alle 21.00, appuntamento all’ex cinema con “Viaggi e intemperie”, un concerto rassegna memoria e miniera di Giada Oliva, Gianni Mele e Lou Gonzalez, a cura di Auger, Cgil e Anpi (il ricavato della serata sarà devoluto al progetto “Discenderia”).

Il primo fine settimana si concluderà domenica 10 maggio con il raduno di squadre dei Maggerini, a cura dell’associazione Sergio Lampis “Improvvisar cantando” di Ribolla. Appuntamento fissato all’ex cinema a partire dalle 15.00.

Il ricordo della storia mineraria della zona e della tragedia del 4 maggio 1954 andrà avanti fino a mercoledì 27 maggio con presentazioni di libri, mostre, convegni, concerti, spettacoli teatrali, documentari, escursioni e passeggiate culturali e narrative nei luoghi minerari.

Durante i mesi di maggio e giugno si svolgerà, negli impianti sportivi di Ribolla, la XV edizione del torneo di calcio giovanile per la categoria giovanissimi 2011 “La Miniera a memoria”, a cura dell’Asd Ribolla e della Asd Virtus Maremma.

Informazioni

Per ulteriori informazioni sul cartellone “La miniera a memoria” è possibile contattare il Comune di Roccastrada al numero 0564.561243, oppure la Porta del Parco di Ribolla al numero 0564.561289 o all’indirizzo e-mail portaparcominerarioribolla@gmail.com.

Il programma completo degli eventi può essere visionato sul sito istituzionale: www.comune.roccastrada.gr.it