“Tutti al mare!”: aperte le iscrizioni alle attività estive per ragazzi organizzate dal Comune

Magliano in Toscana (Grosseto). Sono aperte, fino al 29 maggio prossimo, le iscrizioni a “Tutti al mare!”, le attività estive per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni organizzate dal Comune di Magliano in Toscana in collaborazione con la Uisp.

Le attività

Dal 6 al 17 luglio, per due settimane, i giovani potranno partecipare ad attività al mare che spaziano dai giochi in spiaggia e in pineta al nuoto, dalla canoa e dal sup fino all’orientering con l’associazione Terramare, sperimentando varie discipline e, soprattutto, divertendosi insieme.

“Abbiamo pensato a un programma ricco di esperienze – spiega Pamela Calussi, consigliera con delega alle attività estive per minori – che si svilupperà tra le spiagge di Fonteblanda, Albinia e Osa, in pineta e nel campeggio, con una gita anche all’Acqua Village di Follonica, in modo da offrire un’offerta variegata ai ragazzi e un aiuto alle famiglie che, nel periodo estivo, lavorano. Le attività proposte sono pensate anche per favorire la socializzazione e lo stare in gruppo”.

I partecipanti, fino a un massimo di 44 bambini e ragazzi, partiranno con un bus da Magliano – sono previste anche fermate a Montiano e Pereta – e il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16.

Possono fare domanda i genitori o i tutori dei minori dai 6 ai 14 anni. I bambini e ragazzi che risiedono nel comune di Magliano in Toscana o che frequentano le scuole del territorio avranno un punteggio più alto, ma l’iniziativa è aperta anche alle famiglie che non risiedono sul territorio comunale. Sono previste riduzioni tariffarie su base Isee e a partire dal secondo figlio iscritto.

Le domande devono essere presentate online, tramite Spid o Cie. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del Comune di Magliano in Toscana, all’indirizzo www.comune.magliano-in-toscana.gr.it, nella sezione “Novità”.

Nella foto di Michele Guerrini: Pamela Calussi