Analisi favorevoli: revocato il divieto di balneazione

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica informa la cittadinanza che, con l’ordinanza n. 10 del 24 aprile, il sindaco ha revocato il divieto di balneazione per le seguenti aree, divieto che in via precauzionale era stato istituito con ordinanza n.9 del 16 aprile scorso:

tratto di Marina di Follonica Ovest;

tratto est della foce del Cervia.

La revoca è stata emessa in funzione della comunicazione pervenuta all’ente dall’Arpat in data odierna, 24 aprile, con la quale è stato formalizzato al Comune di Follonica che, a seguito dei risultati favorevoli delle analisi effettuate sui campioni di acqua prelevati il 22 aprile scorso, tali aree sono da considerarsi nuovamente idonee alla balneazione.