“La primavera delle oasi”: il programma delle iniziative in provincia di Grosseto

Orbetello (Grosseto). I prossimi eventi nelle oasi Wwf della laguna di Orbetello e del lago di Burano si inseriscono nell’ambito della manifestazione nazionale “La primavera delle oasi”, organizzata dal Wwf Italia per festeggiare il sistema delle oasi, un sistema di aree protette complesso e articolato, il primo e più vasto gestito in Italia da un’associazione privata e tra i primi in Europa, in cui sono rappresentati quasi tutti gli ambienti naturali del nostro Paese.

Si tratta di un progetto iniziato nel 1967, proprio con l’istituzione dell’oasi Wwf del lago di Burano, e che attualmente ha raggiunto il numero di 100 oasi, per un totale di 27.000 ettari di territorio protetto che ospitano ogni anno circa 350.000 visitatori.

Il programma

Sabato 25 aprile, alle 17, primo appuntamento della “Primavera delle oasi 2026”.

Al Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, si terrà una conferenza dal titolo “Una quercia evanescente o poco studiata? La cerrosughera” a cura del dottor Giuseppe Antonelli, collaboratore del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. La cerrosughera è una quercia semi-decidua diffusa sporadicamente nel Sud Europa. Da molti viene considerata come un ibrido naturale tra Quercus cerris e Quercus suber, anche se recenti ricerche escluderebbero l’origine ibridogena. L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione.

Domenica 26 aprile, secondo appuntamento della “Primavera delle oasi”.

Al Casale della Giannella, si terrà il laboratorio dal titolo “Il gusto delle erbe selvatiche” con il seguente programma: alle 10 accoglienza, spiegazione del programma e presentazione, da parte della cuoca Chiara Tonini, delle 5 erbe primaverili protagoniste della giornata, delle preparazioni alla portata di tutti e dell’impiego di ogni singola parte della pianta; alle 13.00 pranzo a base delle 5 erbe, protagoniste ognuna di una portata, con spiegazione della ricetta; alle 14:30 il Barman Andrea Masuero di L’Oca Bianca di Albinia dimostrerà come da semplici erbe selvatiche si possano trarre bevande molto gustose, alcooliche e analcooliche. Un divertente “Piano b” delle erbe di campo.

L’evento è a pagamento, è organizzato da Wwf Travel. Prenotazioni per laboratori e pranzo al numero 353.4572321

Il Casale della Giannella è in strada provincialele 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9)

Per informazioni sulle riserve naturali statali e oasi Wwf della laguna di Orbetello e del lago di Burano: