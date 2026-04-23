“Scriabin Concert Series”: ultimo recital pianistico con Mirko Galeazzi

Grosseto. Si chiude la stagione 2025/2026 della rassegna musicale “Scriabin concert series”, organizzata dall’associazione Scriabin e diretta dal maestro Antonio Di Cristofano, anche direttore dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”.

Sabato 25 aprile alle 17.30, al Polo Le Clarisse, il concerto finale è affidato a Mirko Galeazzi, pianista di grande formazione e docente di pianoforte con una lunga esperienza concertistica e didattica. L’ingresso al concerto costa 8 euro, 6 euro è il costo del biglietto ridotto per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica città di Grosseto e 3 euro per gli studenti dell’istituto Giannetti.

Per informazioni è possibile contattare il numero 333.5372994.

Il concerto

Il concerto si aprirà con la “Sonatina n. 25 op. 79 in Sol maggiore” di Ludwig van Beethoven, cui seguirà la “Sonata n. 21 op. 53 in Do maggiore “Waldstein””, tra le opere più rappresentative della maturità del compositore. La seconda parte sarà dedicata al virtuosismo romantico con le “Variazioni su un tema di Paganini op. 35” di Johannes Brahms e con lo “Studio n. 3 in sol diesis minore “La campanella”” di Franz Liszt, su tema di Paganini.

Mirko Galeazzi si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti a soli 19 anni all’Istituto “R. Franci” di Siena, perfezionandosi successivamente con importanti maestri quali Bruno Canino, Alessandro Specchi e Riccardo Risaliti. Nel corso della sua attività ha ottenuto riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali e ha collaborato come solista e pianista d’orchestra con diverse formazioni musicali.

Dal 1995 è docente di pianoforte e svolge un’intensa attività didattica e concertistica.