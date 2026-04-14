“Vie in Fiore”: il Comune promuove una gara floreale per incentivare il decoro urbano

Cinigiano (Grosseto). Aperte le iscrizioni per la gara di pollice verde “Vie in Fiore”, promossa dal Comune di Cinigiano.

Un’iniziativa volta a valorizzare il patrimonio estetico dei borghi attraverso l’uso dei fiori.

“L’idea – spiega la consigliera Sabrina Panfi – nasce dalla volontà di trasformare le vie dei nostri centri abitati in un giardino diffuso, favorendo il decoro urbano, il rispetto per l’ambiente e offrendo ai cittadini e ai visitatori paesi più colorati e accoglienti. Invito la cittadinanza a partecipare – continua Panfi -, auspicando che questi piccoli gesti siano anche un modo per rafforzare il piacere di prendersi cura, insieme, della bellezza dei nostri luoghi”.

Come partecipare

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a privati cittadini, attività commerciali, gruppi di vicini e altre forme di aggregazione spontanea che abbiano nella propria disponibilità locali o spazi nei centri abitati di Borgo Santa Rita, Castiglioncello Bandini, Cinigiano, Monticello Amiata, Poggi del Sasso, Porrona e Sasso d’Ombrone.

Il tema dell’allestimento è libero: i partecipanti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta, tranne piante secche e sintetiche, e divertirsi a decorare balconi, giardini, terrazzi, scalinate esterne e vetrine. L’allestimento dovrà essere visibile da pubblica via e valutabile da parte della giuria nel periodo dal 1° maggio al 30 luglio 2026. Al primo classificato sarà riconosciuto un buono spesa del valore di 200,00 euro, da utilizzare in un’azienda florovivaistica individuata dal Comune di Cinigiano, mentre al secondo e al terzo classificato verrà consegnato un kit da giardinaggio. I primi classificati di ogni frazione riceveranno inoltre un piccolo omaggio.

Per prendere parte a “Vie in Fiore” è necessario inviare la domanda entro il 30 aprile 2026 attraverso una delle due modalità (online o cartacea) come descritto nel bando disponibile sul sito istituzionale dell’Ente al link: https://comune.cinigiano.gr.it/notizie/3563888/vie-fiore-gara-pollice-verde