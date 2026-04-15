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Controlli della Guardia Costiera: multe per violazioni nella gestione dei rifiuti e scarichi illeciti

Il bilancio dell'operazione

di Redazione
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Monte Argentario (Grosseto). Proseguono senza soluzione di continuità i controlli della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano finalizzati alla tutela dell’ambiente, con particolare riferimento alla corretta gestione e allo smaltimento dei rifiuti.

Negli ultimi giorni, i controlli hanno interessato l’intero territorio della provincia di Grosseto, con verifiche puntuali sia presso impianti produttivi sia lungo l’intera filiera della gestione dei rifiuti, dalla fase di produzione fino alla destinazione finale. L’attività è stata orientata ad accertare la regolarità delle procedure adottate, assicurare la tracciabilità dei rifiuti e verificare la piena conformità alle disposizioni normative di settore.

Nel corso delle ispezioni, il Nucleo di Polizia ambientale dell’Ufficio circondarialemMarittimo di Porto Santo Stefano ha accertato diverse violazioni di rilievo. In particolare, in un caseificio è stato riscontrato lo scarico illecito di reflui industriali nel terreno mediante condotte disperdenti, in assenza della prescritta autorizzazione ambientale. Per tale violazione è stata contestata una sanzione amministrativa fino a 60.000 euro, il cui importo sarà determinato dall’Autorità competente.

Ulteriori accertamenti hanno riguardato due società operanti nel territorio, risultate non conformi alla normativa in materia ambientale e alla corretta gestione dei rifiuti prodotti. Nei confronti dei titolari sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 19.500 euro.

La Guardia Costiera conferma che l’attività di controllo proseguirà con continuità, attraverso un’azione capillare di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali sotto il coordinamento del Centro di controllo ambientale marino (Ccam) della Direzione marittima di Livorno, ed è volto a preservare gli ecosistemi e garantire il rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria, e a prevenire condotte illecite potenzialmente pregiudizievoli per l’ambiente e la sicurezza del territorio. 

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