“Sedimenta”: al via la mostra dedicata al cambiamento nel tempo, nello spazio e nell’anima

Orbetello (Grosseto). Dal 17 aprile la sala espositiva della ex polveriera Guzman ospita “Sedimenta”, la mostra d’arte dedicata al cambiamento e alla stratificazione del tempo e del sentimento, organizzata dall’associazione Corrente Alternata e patrocinata dal Comune di Orbetello.

«”Sedimenta” – spiegano da Corrente Alternata – è una mostra collettiva dove venti artisti sono stati invitati a presentare un’opera che indaga il tema del frammento, della memoria, della storia e del divenire altro. Il progetto è incentrato sul valore della sedimentazione delle molteplici identità sovrapposte e sulle loro possibili relazioni. Le cose che si sono sedimentate su questa terra mostrano un continuo ciclico passaggio a sovrapporre, resti organici e non organici, tracce, fossili, frammenti di vissuto. La terra si allarga come concetto alla terra intera perché ogni piccolo frammento di terra è allo stesso tempo anche il pianeta tutto e la sedimentazione rivela il mistero della morte, ma anche la sua struggente bellezza che lascia sgomenti e stupiti per l’impossibilità dell’uomo di non riuscire a comprenderne il suo recondito significato. L’essenza del momento è parte del frammento che colma l’assenza spaziale e temporale, la mancanza, la separazione, la distanza. Noi viviamo di frammenti di cui non sappiamo, ma che costituiscono il nostro stare al mondo».

«Il progetto di ricerca collettiva mediante il frammento persegue azioni rifondatrici – dichiarano ancora gli organizzatori -, “Sedimenta” è possibilità di riflessione sui temi della memoria, sul valore della sedimentazione come identità molteplice e frammentaria del vivere sociale. Una ricerca che mostra come la sedimentazione possa aprire a nuove visioni, il frammento isolato, sospeso, esasperato e rielaborato diviene seme di pensiero e percezione sensibile. Come artisti che vivono nella contemporaneità del presente e vincolati al flusso del divenire, non possiamo fare a meno di indagare il senso più profondo delle nostre origini e del nostro procedere e agire nel mondo per meglio comprenderlo e trasformarlo».

«Ancora una volta Corrente Alternata inonda la Guzman di profondità artistica – sottolinea l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio, Maddalena Ottali –, ringrazio l’associazione e, in particolare il presidente Muneghina, per l’impegno e la straordinaria capacità di trovare sempre spunti interessanti e innovativi per valorizzare lo straordinario spazio espositivo della ex Polveriera Guzman. Corrente Alternata, infatti, ogni volta riesce a mescolare in modo sapiente artisti affermati e giovanissimi che presentano le loro opere sul nostro territorio, offrendo appuntamenti culturali che si sono confermati, nel corso del tempo, delle vere e proprie eccellenze».

Inoltre, il 15 maggio è previsto un appuntamento speciale: un laboratorio aperto di grafica d’arte con la tecnica della monotipia, dalle 10.30 alle 18.00, alla Polveriera Guzman di Orbetello. È necessario prenotarsi per e-mail entro e non oltre martedì 13 maggio ai seguenti indirizzi: guidoengel@gmail.com o antonella.nardi73@gmail.com

L’elenco degli artisti che parteciperanno a “Sedimenta”: Marco Affaitati, Clarissa Baratta, Roberto Bove, Lorenzo Cappella, Maria Cavinato, Roberto Ciangola, Tiziano Conte, Guido D’Angelo, Fabrizio Dell’Arno, Giulia Di Pasquale, Francesco Graziano, Andrea Lancianese, Alessandro Martina, Simone Martinotta, Davide Miceli, Antonella Nardi, Alice Papi, Valeria Pontremoli, Giulia Scala, Gabriella Vurchio.

Progetto a cura di: Roberto Bove, Roberto Ciangola, Guido D’Angelo. Organizzazione dell’evento di: associazione Corrente Alternata con il patrocinio del Comune di Orbetello

L’ingresso alla mostra è gratuito. I giorni di apertura sono dal giovedì alla domenica, dalle 15 alle 20, per il resto della settimana contattare il 333.6905696.