Un seminario su Giuseppe Guerrini: è stato il fondatore del Museo di storia naturale

Grosseto. La Fondazione Luciano Bianciardi annuncia il sesto incontro del ciclo di seminari “Maramad. Voci della provincia”, dedicato alla riscoperta e valorizzazione della vita culturale di Grosseto nel secondo dopoguerra, attraverso lo studio dei suoi protagonisti.

Dopo aver approfondito la figura di Aldo Mazzolai, il ciclo prosegue venerdì 17 aprile alle 18.00 con un incontro dedicato a Giuseppe Guerrini (1924-2006), naturalista, geografo, divulgatore e appassionato di storia e tradizioni locali, fondatore e direttore del Museo di storia naturale.

L’iniziativa, che avrà luogo nell’aula magna della Biblioteca Chelliana, intende ricordare la figura e l’impegno di Guerrini nella tutela, nella valorizzazione e nella divulgazione del patrimonio naturalistico maremmano. In particolare, sarà ricordato l’impegno profuso per la costituzione del Parco naturale della Maremma, ma anche per la sue numerose attività con l’Associazione speleologica maremmana e il Bollettino della Società storica.

Relatori dell’incontro saranno Giulio Bardi (del’Archivio delle tradizioni popolari della Maremma), Michele Gandolfi (della Fondazione Luciano Bianciardi) e Stefano Campagna, vicepresidente dell’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea (Isgrec), ente che ha affiancato la Fondazione sin dalla gestazione dell’intero ciclo di seminari fornendo gli strumenti storici di indagine per un approccio complesso e interdisciplinare.

Il seminario ricostruirà, con dati e testimonianze, il ruolo svolto da Guerrini nel dibattito culturale cittadino per collocarlo nel contesto della vita intellettuale del secondo Novecento.