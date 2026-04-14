“Consapevolezza digitale, scelte responsabili e panico digitale”, incontro in biblioteca

Massa Marittima (Grosseto). Venerdì 17 aprile, dalle 15, nella biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima, si terrà l’incontro dal titolo “Consapevolezza digitale: scelte responsabili e panico digitale”.
Interverrà la pediatra Giulia Boddi, che guiderà una riflessione sui comportamenti digitali dei più giovani, affrontando temi di grande attualità come l’uso consapevole dei social, la gestione delle emozioni online e i rischi legati al cosiddetto panico digitale.
L’iniziativa è il primo appuntamento del ciclo di incontri “Mens sana in corpore sano – Giovani consapevoli”, dedicato alla crescita e al benessere delle nuove generazioni, promosso dall’associazione Volley Massa Marittima in collaborazione con la biblioteca comunale di Massa Marittima.
La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.