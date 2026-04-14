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Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

L'intervento è in programma venerdì 17 aprile

di Redazione
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Monterotondo Marittimo (Grosseto). Venerdì 17 aprile Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Monterotondo Marittimo per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Bardelloni.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 9 alle 12 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Magenta, via Bardelloni, via Varese, via Poggiarello, via Ricasoli, via Pietro Gori, via Farini, vicolo Cervo, via Massimo D’Azeglio, via Renato Fucini, vicolo della Pergola, via Bramasole. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12 del giorno stesso.

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