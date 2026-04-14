Tumore al seno: una guida per le pazienti della Breast Unit dell’ospedale Misericordia

Grosseto. È disponibile il nuovo opuscolo informativo della Breast Unit dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

La pubblicazione è uno strumento pensato per accompagnare le utenti in ogni fase del percorso di diagnosi, cura e follow-up del tumore al seno, dalle terapie mediche alla riabilitazione. Ogni fase è gestita all’interno di una rete integrata, evitando frammentazioni e garantendo un accompagnamento costante.

L’opuscolo descrive le figure professionali coinvolte, tra cui radiologi, anatomopatologi, oncologi, chirurghi senologi e plastici, radioterapisti, genetisti, psiconcologi, fisioterapisti e nutrizionisti. Un team che lavora in stretta sinergia con un unico obiettivo: prendersi cura della persona nella sua interezza, non solo della patologia.

Particolare attenzione è dedicata anche agli aspetti psicologici, alla qualità della vita e, per le pazienti più giovani, alla tutela della fertilità. L’opuscolo affronta inoltre le principali domande e preoccupazioni delle utenti, offrendo risposte utili su tempi, trattamenti e gestione della quotidianità durante le cure e i riferimenti per accedere ai servizi e contattare direttamente la Breast Unit.

La realizzazione degli opuscoli è stata curata dalla Uoc comunicazione relazioni interne e comunicazione inclusiva e di equità di Asl Toscana sud est ed è scaricabile in formato pdf dall’indirizzo https://drive.google.com/file/d/1_Np6VqsxiiKhRrGi4Ii15ozC26AODj7Q/view?usp=sharing

La stampa è stata possibile grazie al contributo dell’associazione Insieme in Rosa, presente alla consegna con la presidente Donatella Guidi. A ringraziare l’associazione per il gesto erano presenti, per Asl Toscana sud est, Cristina Pacchiarotti, direttrice della Senologia di Grosseto, il direttore medico di presidio, Michele Dentamaro, e lo staff sanitario.