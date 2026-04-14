Nasce il Comitato Fonteblanda e Talamone per Magliano: “Al via iter per richiedere il referendum”

Fonteblanda e Talamone (Grosseto). Si è svolto domenica 12 aprile il primo incontro congiunto tra i rappresentanti civici delle comunità di Talamone e Fonteblanda, appuntamento che ha formalizzato la nascita del Comitato Fonteblanda e Talamone per Magliano, nuovo organismo unitario che riunisce le due frazioni del Comune di Orbetello intenzionate ad avviare il percorso istituzionale per il passaggio amministrativo al Comune di Magliano in Toscana.

La costituzione del comitato rappresenta un passaggio pubblico e organizzativo di rilievo, perché unifica sotto un’unica regia le istanze maturate nei due territori negli ultimi mesi e consolida un percorso che punta a ridisegnare l’assetto amministrativo della parte sud del territorio comunale orbetellano.

Alla riunione hanno partecipato: per Fonteblanda Ilenia Cherubini, Gualtiero Marinari, Massimo Moretti e Francesco Vinci; per Talamone, Antonio Cagnacci e Maurizio Damato.

La riunione

Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte esperti legali, è stata esaminata e discussa la prima bozza della proposta di legge di iniziativa popolare che sarà depositata formalmente nelle prossime settimane presso il Consiglio regionale della Toscana, primo atto necessario per avviare l’iter previsto dalla normativa regionale in materia di modifiche delle circoscrizioni comunali. Alla presentazione della proposta di legge seguirà la fase di raccolta firme, finalizzata alla richiesta del referendum consultivo tra la popolazione interessata, passaggio fondamentale del percorso democratico che dovrà consentire ai cittadini di esprimersi direttamente sul futuro amministrativo delle due comunità.

Secondo i promotori, la nascita del comitato unitario rappresenta la naturale evoluzione di una mobilitazione civica crescente che, negli ultimi mesi, ha visto emergere con forza nei due territori una diffusa richiesta di cambiamento. In particolare, a Talamone, la scorsa estate, la petizione popolare era stata sottoscritta da oltre la metà della popolazione residente; stesso discorso per il percorso avviato a Fonteblanda. In entrambi i casi, segnali di un consenso ampio e trasversale rispetto alla prospettiva di un futuro comune con Magliano.

Alla base dell’iniziativa, sempre più sentita sul territorio, vi è la convinzione condivisa che Talamone e Fonteblanda, pur appartenendo oggi amministrativamente al Comune di Orbetello, presentino caratteristiche territoriali, sociali, economiche e infrastrutturali maggiormente integrate con il sistema di Magliano in Toscana e necessitino di una governance amministrativa più vicina, più efficiente e più coerente con le esigenze delle rispettive comunità.

Il neonato comitato annuncia fin d’ora che nelle prossime settimane saranno promossi incontri pubblici, assemblee e momenti di confronto aperti alla cittadinanza, con l’obiettivo di informare nel dettaglio i residenti sul percorso amministrativo, sui passaggi normativi previsti e sulle prospettive concrete dell’iniziativa.

«Quello compiuto domenica rappresenta un passaggio storico per Talamone e Fonteblanda. Per la prima volta le nostre comunità si uniscono formalmente in un unico soggetto organizzato, con una visione condivisa e con un obiettivo comune: restituire ai cittadini la possibilità di scegliere democraticamente il proprio futuro amministrativo. Nasce un percorso serio, trasparente, partecipato e fondato sugli strumenti previsti dall’ordinamento, che non muove da logiche di contrapposizione ideologica, ma dalla volontà concreta di costruire un modello amministrativo più vicino ai bisogni reali del territorio. Talamone e Fonteblanda chiedono semplicemente di poter essere governate da un ente capace di garantire maggiore attenzione, maggiore prossimità istituzionale, più efficienza nei servizi e una visione di sviluppo coerente con le caratteristiche e le vocazioni delle nostre comunità. Da oggi inizia una nuova fase: parleremo con una sola voce, porteremo avanti insieme questo percorso e lo faremo con determinazione, correttezza istituzionale e pieno rispetto delle regole democratiche, affinché siano i cittadini, e soltanto i cittadini, a decidere il futuro del proprio territorio», dichiarano i portavoce del Comitato Fonteblanda e Talamone per Magliano.