La Asl rinnova il parco auto: noleggiati 122 veicoli a basso impatto ambientale

Grosseto. L’Azienda Usl Toscana Sud Est prosegue il lavoro di razionalizzazione della spesa per la gestione del parco auto ed ha approvato una delibera per l’adesione all’accordo quadro Consip, finalizzato al noleggio di 122 nuovi veicoli destinati alle attività sanitarie e socio-sanitarie sul territorio.

Il provvedimento si inserisce nel percorso di efficientamento e razionalizzazione dei servizi aziendali, con l’obiettivo di garantire continuità e qualità nell’erogazione dei servizi, attraverso un parco auto moderno, sicuro e sostenibile.

I nuovi veicoli

I nuovi mezzi – in parte mild hybrid, in parte full electric e bifuel – andranno a sostituire i veicoli attualmente in scadenza, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare l’efficienza operativa. Il ricorso al noleggio a lungo termine consentirà inoltre una gestione più flessibile ed economicamente vantaggiosa, includendo nei canoni anche i costi di manutenzione e assicurazione.

Contestualmente, l’Azienda ha disposto la dismissione di 100 veicoli di proprietà, in un’ottica di contenimento della spesa e ottimizzazione delle risorse. Il risparmio complessivo previsto ammonta a circa 2,5 milioni di euro per un periodo contrattuale di 60 mesi, a fronte di un costo dell’operazione di 2,1 milioni.

«Questo intervento – sottolinea Nicola Falco, direttore della Uoc Logistica, Gestione contratti non sanitari di Asl Toscana sud est – rappresenta un passo concreto verso una mobilità più sostenibile ed efficiente, in linea con le indicazioni regionali e nazionali. Un parco auto rinnovato significa maggiore sicurezza per gli operatori e servizi più efficaci per i cittadini».

L’operazione rientra nelle strategie di modernizzazione logistica promosse dalla Regione Toscana e conferma l’impegno dell’Azienda Usl Toscana sud est nel coniugare innovazione, sostenibilità e qualità dell’assistenza.