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Castel del Piano offre l’olio per la lampada votiva di Santa Caterina: ecco quando sarà raccolto

La cerimonia è in programma sabato 18 aprile

di Redazione
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Castel del Piano (Grosseto). Il Comune di Castel del Piano è stato scelto per l’offerta simbolica dell’olio lampante destinato alla lampada votiva nel Santuario casa di Santa Caterina a Siena, in occasione della festa liturgica della Santa.

L’olio sarà raccolto a Castel del Piano durante un’importante cerimonia che chiamerà a raccolta i fedeli dell’Amiata.

La giornata di sabato 18 aprile sarà interamente dedicata alla Santa e si aprirà alle 18 con una conferenza della dott.ssa Franca Piccini, priore dell’associazione nazionale dei Caterinati, sul tema “Santa Caterina da Siena e il suo territorio”; a seguire, in piazza Madonna, prenderà il via la raccolta dell’olio da parte delle associazioni del territorio.

L’olio raccolto verrà consegnato ufficialmente durante i festeggiamenti a Siena del 2 e 3 maggio, durante i quali il sindaco Cinzia Pieraccini è stata chiamata a proporre una sua prolusione dedicata al rapporto della Santa con Castel del Piano.

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