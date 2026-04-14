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“Aurelia sicura”: un corteo in auto a passo lento per ribadire l’urgenza del Corridoio Tirrenico

L'iniziativa è in programma venerdì 17 aprile

di Redazione
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Capalbio (Grosseto). Venerdì 17 aprile, alle 10.30, la Provincia di Grosseto, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e il Comune di Capalbio promuovono, insieme alle comunità del territorio, una manifestazione pubblica per ribadire l’urgenza del completamento del Corridoio Tirrenico e la necessità di interventi concreti per la sicurezza e lo sviluppo della Maremma.

La cittadinanza, le istituzioni, le associazioni e i rappresentanti delle categorie economiche sono invitati a partecipare.

Un corteo in auto a passo lento, con partenza dal parcheggio in località La Torba di Capalbio, si dirigerà verso Pescia Fiorentina per poi rientrare sull’Aurelia fino a Capalbio Scalo.

La mobilitazione è aperta a istituzioni, associazioni, categorie economiche e cittadini, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla necessità di un’infrastruttura moderna, sicura e adeguata alle esigenze del territorio.

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