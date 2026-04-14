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“Legionellosi: cos’è e come difendersi”, il Comune organizza un incontro di educazione alla salute

L'iniziativa è in programma venerdì 17 aprile

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Dopo il successo della prima iniziativa sulla conservazione degli alimenti in ambito domestico, proseguono gli incontri promossi dal Comune di Massa Marittima di educazione alla salute rivolti alla cittadinanza.

Prossimo appuntamento venerdì 17 aprile, alle 9.30, nella sala dell’Abbondanza, per parlare di “Legionellosi: cos’è e come difendersi”.

Relatore dell’incontro sarà il dottor Giulio Colombini, tecnico della prevenzione dell’Unità funzionale di Igiene pubblica e Nutrizione dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.

L’incontro

Durante l’evento verranno affrontati temi fondamentali come la conoscenza della legionella, normative e responsabilità, i punti critici nelle abitazioni, le azioni pratiche di prevenzione, casi speciali e manutenzione professionale.

Interverrà all’incontro l’assessore alla salute e al sociale Grazia Gucci: “Il Comune di Massa Marittima ha organizzato questo ciclo di appuntamenti con l’obiettivo di garantire ai cittadini la possibilità di informarsi correttamente su alcune tematiche sanitarie di rilevanza – commenta l’assessore Grazia Gucciaumentando la consapevolezza e promuovendo comportamenti corretti. Ringraziamo i professionisti coinvolti che ci accompagnano in questo percorso”.

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