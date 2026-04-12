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Giornata del mare: Lega Navale, Guardia Costiera e studenti celebrano l’evento

L'iniziativa si è svolta a Porto Santo Stefano

di Redazione
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Monte Argentario (Grosseto). Ieri, in occasione della Giornata del mare e della cultura marinara, la Lega Navale Italiana – Sezione di Monte Argentario/Orbetello – e la Guardia Costiera di Porto Santo Stefano hanno promosso un’iniziativa congiunta volta alla diffusione della cultura del mare e alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza della navigazione e della tutela dell’ambiente marino.

L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, si è svolto a Porto Santo Stefano, integrandosi con la mostra di attrezzature nautiche già allestita dalla Lega Navale Italiana.

Alla presenza del sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, di rappresentanti dell’Associazione Marittimi Argentario e dell’Ente Palio, la Guardia Costiera ha illustrato ai presenti le moderne dotazioni e le attività operative impiegate quotidianamente per la salvaguardia della vita umana in mare e per la sicurezza della navigazione.

Contestualmente, la Lega Navale Italiana ha accompagnato gli studenti dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (ex Istituto Nautico) e i visitatori in un percorso espositivo dedicato agli strumenti nautici appartenenti alla collezione privata del Comandante Lucio Di Lorenzo, tra i fondatori della Sezione nel 1996, che quest’anno celebra il trentennale dalla costituzione, oggi guidata dal presidente Marco Fanciulli.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività istituzionali finalizzate a promuovere la cultura marittima e il rispetto del mare quale patrimonio comune.

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