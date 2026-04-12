Turismo e qualità dell’accoglienza: il Comune organizza nuovi incontri per le attività del territorio

Manciano (Grosseto). Dopo l’avvio del progetto dedicato al rafforzamento della qualità dell’accoglienza e dell’esperienza sul territorio, il Comune di Manciano, attraverso l’assessorato al turismo, prosegue il percorso formativo rivolto alle attività locali che ogni giorno entrano in relazione con il pubblico.

Il primo incontro, che si è svolto mercoledì 8 aprile al cinema di Manciano, ha rappresentato un momento di confronto partecipato sui cambiamenti del turismo e sulle opportunità per il territorio. Da qui prende ora forma la seconda fase del progetto, con un ciclo di appuntamenti tematici pensati per offrire strumenti concreti e occasioni di crescita condivisa.

Gli incontri

Gli incontri si terranno alle 15.00 nelle sale de Le Stanze, in via Cavour 6 a Manciano: martedì 14 aprile sarà dedicato alle fondamenta dell’esperienza memorabile con il metodo C.O.R.P.O., martedì 21 aprile si approfondiranno comunicazione, relazione e gestione delle situazioni critiche, martedì 28 aprile il tema sarà quello della vendita come servizio e della creazione di valore attraverso la relazione, mentre martedì 5 maggio il percorso si concluderà con un focus su proattività, sicurezza, sostenibilità e inclusività.

A guidare il percorso sarà ancora Miles Furnell, formatore e consulente specializzato nello sviluppo dell’ospitalità e nella valorizzazione dei territori.

«Il primo incontro ha confermato quanto sia importante creare occasioni di confronto tra le attività del territorio – sottolinea l’assessore al turismo Andrea Caccialupi –. Questo percorso entra ora nel vivo, con appuntamenti operativi che mettono al centro il rapporto con le persone e la qualità dell’esperienza. L’obiettivo resta quello di lavorare insieme, in modo concreto, per rafforzare l’accoglienza e costruire un’offerta sempre più consapevole e coordinata».

Il percorso è gratuito e aperto a tutte le attività del territorio, dai ristoranti ai bar, dai negozi ai servizi, e si attiverà con un minimo di partecipanti.

La partecipazione all’intero ciclo consentirà di ottenere un attestato.