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Arte e poesia nella relazione tra uomini e donne: incontro al Casello idraulico

Il titolo dell'iniziativa è "Due voci, un unico sguardo – Donne e uomini in un mondo pari"

di Redazione
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Follonica (Grosseto). La Commissione pari opportunità del Comune di Follonica promuove al Casello Idraulico un incontro, dal titolo “Due voci, un unico sguardo – Donne e uomini in un mondo pari”, dedicato al dialogo tra arte e poesia sul tema della relazione tra donne e uomini, in una prospettiva di pari dignità e reciproco riconoscimento.

Protagonisti dell’appuntamento saranno Elisabetta Mattei e Massimo Grasso, i quali, attraverso i rispettivi linguaggi espressivi di colore e parola, offriranno al pubblico uno spazio di confronto e riflessione.

Due voci che non si sovrappongono, ma si affiancano per offrire sguardi diversi di uno stesso mondo, valorizzando la ricchezza delle differenze e la possibilità di un confronto aperto.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di incontro tra linguaggi artistici diversi, uniti dalla volontà di proporre uno sguardo condiviso sul mondo e sul valore delle differenze.

Credo profondamente che il dialogo tra donne e uomini sia uno dei pilastri su cui costruire una comunità più giusta e consapevole – così interviene l’assessore alle pari opportunità Azzurra Droghini, questo incontro nasce dal desiderio di creare uno spazio in cui ascoltarsi davvero, riconoscersi nelle differenze e riscoprire la bellezza di uno sguardo condiviso sul mondo. L’arte e la poesia hanno la capacità unica di parlare al cuore prima ancora che alla mente: per questo abbiamo voluto unire queste due voci, affinché possano emozionare, far riflettere e, soprattutto, avvicinare le persone. Perché è proprio da qui, dall’incontro autentico, che può nascere un cambiamento reale.”

L’entrata è libera.

Elisabetta Mattei, laureata in Scienze biologiche all’Università di Pisa, ha insegnato a Roma e sviluppato un percorso artistico legato alle tecniche dell’acquarello e del collage, esponendo in diverse mostre personali tra Roma e Follonica. Sue illustrazioni sono presenti nei volumi “Scene da un sogno” e “Il vaso dei sogni (2024)”.

Massimo Grasso, psicologo clinico e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica, è stato professore ordinario di Psicologia clinica all’Università “Sapienza” di Roma. Poeta e autore, ha pubblicato diverse raccolte di racconti, come “Il vaso dei sogni”, ottenendo riconoscimenti al premio Poesia e Teatro.

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