Incendio in un fabbricato in città: quaranta persone evacuate, una donna trasportata in ospedale

Grosseto. Nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 3.00, un incendio ha interessato un fabbricato situato in via Parini, a Grosseto. coinvolgendo diversi appartamenti dell’edificio.

Sul posto, sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dello stabile, lavorando per contenere le fiamme ed evitarne la propagazione. L’intervento si è rivelato determinante per la tutela dell’incolumità dei residenti e per la stabilizzazione della situazione.

A scopo precauzionale è stata disposta l’evacuazione dell’intero stabile, per un totale di circa 40 persone.

Una parte degli sfollati ha trovato autonoma sistemazione presso parenti e conoscenti, mentre alcuni nuclei familiari sono stati temporaneamente assistiti dal sistema comunale di protezione civile. Due persone non hanno potuto fare immediato rientro nelle proprie abitazioni: una donna di 56 anni è stata trasferita in codice 2 in ospedale per accertamenti, mentre un’altra è stata accolta presso una struttura ricettiva cittadina. Gli appartamenti coinvolti risultano al momento sotto verifica da parte delle autorità competenti.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla salvaguardia degli animali domestici presenti: due gatti sono stati evacuati e presi temporaneamente in carico, mentre un terzo è ancora in fase di recupero.

Il Centro operativo comunale è stato attivato per coordinare le operazioni di assistenza alla popolazione e garantire una sistemazione temporanea agli sfollati.

Le cause dell’incendio sono al momento in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco e delle autorità competenti.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, l’automedica di Grosseto, l’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto, ambulanza della Misericordia di Paganico e l’mbulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia.