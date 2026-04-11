Un nuovo specialista per la Lilt: ecco il dottor Claudio Pacella

Grosseto. Cresce ancora il team di specialisti della Lilt di Grosseto: entra in squadra il dottor Cosimo Claudio Pacella,

Medico chirurgo, specialista in Pneumologia, già medico di medicina generale e medico fiduciario del Ministero della Salute.

Il servizio di Pneumologia della Lilt di Grosseto parte della prevenzione primaria ed è collegato anche ai corsi per smettere di fumare, nell’ottica di quelle attività utili a migliorare la “qualità della vita”.

“Il servizio è dedicato alla diagnosi delle malattie respiratorie, sia negli adulti che nei bambini – si legge in una nota della Lilt -. Questa area specialistica affronta una vasta gamma di patologie, dalle forme acute, quali la bronchite e influenza, a condizioni più complesse come l’asma bronchiale, la bronchite cronica e l’enfisema polmonare, che vanno a comporre la famiglia della Broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco). La visita pneumologica è fondamentale per valutare i disturbi respiratori, consentendo allo specialista di diagnosticare o escludere malattie polmonari e seguire l’evoluzione di patologie respiratorie in essere con un programma di follow up. Tra i presidi diagnostici utili alla Pneumologia è fondamentale l’esame spirometrico che consente allo specialista di valutare i flussi e i volumi respiratori in base all’età, al sesso e alle abitudini di vita”.

Il dottor Pacella è intervenuto in qualità di relatore a numerosi convegni nazionali ed è autore di diverse pubblicazioni scientifiche. Dal 2019 è presidente del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Polo universitario grossetano.