“Mens sana in corpore sano. Giovani consapevoli”: al via il ciclo di incontri su salute e benessere

Massa Marittima (Grosseto). Al via il ciclo di incontri “Mens sana in corpore sano. Giovani consapevoli”, promosso dall’associazione Volley Massa Marittima in collaborazione con la biblioteca comunale, un percorso dedicato ai giovani e alle famiglie per approfondire temi fondamentali della crescita, della salute e del benessere.

Il programma

L’iniziativa si svolgerà nei mesi di aprile e maggio alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima e vedrà la partecipazione di professionisti del settore pediatrico.

Tre gli appuntamenti in programma: si comincia venerdì 17 aprile, dalle 15 alle 17, con l’incontro sulla “Consapevolezza digitale, scelte responsabili e panico digitale”. Interviene la pediatra Giulia Boddi.

A seguire, venerdì 8 maggio, dalle 15 alle 17 “Nutrizione e allenamento, alla ricerca del giusto equilibrio”, con i pediatri Giulia Guerrini e Raffaele D’Alfonso; infine, venerdì 22 maggio, dalle 15 alle 17, “Primi passi nell’affettività consapevole”, interviene la pediatra Marta Bacciarini.

“Questo ciclo di incontri nasce prima di tutto dal desiderio di affrontare argomenti utili per le nostre ragazze – afferma Alessandra Ferrari, membro del direttivo dell’Asd Volley Massa Marittima, promotrice e curatrice del progetto –, la nostra società ha iscritte che vanno dai 6 ai 20 anni di età. Ci siamo rese conto, vivendo a contatto con tante giovani donne, che, soprattutto in età adolescenziale, su argomenti importanti come alimentazione, benessere, ma anche affettività, si affidano alla rete internet per cercare informazioni e consigli. Ecco perché vogliamo mettere a loro disposizione dei professionisti. Ovviamente prendiamo spunto dagli argomenti di maggiore interesse per le nostre ragazze per offrire incontri aperti a tutta la popolazione e utili a tutti gli adolescenti. Ringraziamo il Comune con la biblioteca comunale, che hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa, il presidente dell’Asd Volley Paolo Tusoni, un grazie speciale va al dottor Raffaele D’Alfonso, senza il quale non sarebbe stato possibile far partire il progetto”.

Il ciclo di incontri è gratuito e aperto alla cittadinanza. Un’occasione preziosa per approfondire, con esperti, temi centrali per lo sviluppo sano e consapevole dei giovani.

“La biblioteca si conferma uno spazio aperto alla comunità e alla crescita dei giovani – afferma Claudia Mori, direttrice della biblioteca comunale – ospitando iniziative che uniscono informazione, prevenzione e dialogo su temi attuali e fondamentali”.

“Questo ciclo di incontri – aggiunge Sara Montemaggi, assessore comunale allo sport e alle associazioni – rappresenta un investimento concreto sul benessere delle nuove generazioni. È particolarmente significativo che l’iniziativa nasca da un’associazione sportiva: lo sport, infatti, non è solo attività fisica, ma anche educazione, crescita e attenzione alla persona. Progetti come questo dimostrano come il mondo associativo sappia farsi promotore di percorsi di informazione e consapevolezza, affiancando le famiglie nell’accompagnare i giovani verso scelte sane e responsabili. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere iniziative che mettono al centro i ragazzi e il loro futuro”.