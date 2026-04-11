Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune località

Roccastrada (Grosseto). Martedì 14 aprile Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Roccastrada per un intervento di bonifica della rete idrica in località Ingegnere.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Lattaia, Sassoscrittto e Pian del Bichi. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17 del giorno stesso.

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