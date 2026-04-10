Malattie professionali, diritti e bilateralità nel settore della pesca: Flai Cgil organizza un incontro

Grosseto. La Flai Cgil Grosseto promuove, per sabato 11 aprile, alle 10.00, nella sede della Cgil di Porto Santo Stefano in via Roma 46, l’iniziativa “Malattie professionali, diritti e bilateralità nel settore della pesca. Dignità, lavoro e salute”, un appuntamento dedicato a lavoratori, cittadini e operatori del comparto ittico.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto Pesca della Flai Cgil, un percorso sindacale e territoriale pensato per affrontare in modo concreto i temi del lavoro nel settore della pesca e dell’acquacoltura, con particolare attenzione alla tutela della salute, alla prevenzione delle malattie professionali, ai diritti dei lavoratori e agli strumenti di bilateralità. Un progetto che punta a rafforzare conoscenza, consapevolezza e tutela, in un comparto strategico ma spesso segnato da condizioni di lavoro complesse e da una scarsa informazione sui diritti esigibili.

L’incontro

L’appuntamento di Porto Santo Stefano non sarà un semplice incontro pubblico, ma anche un momento formativo e informativo, utile per approfondire aspetti fondamentali legati alla sicurezza, alla medicina legale, al ruolo dell’Inca e agli strumenti di assistenza,o ma anche di tutela sindacale. Un’occasione per fare rete tra istituzioni, sindacato e lavoratori, mettendo al centro la persona, la qualità del lavoro e la salvaguardia della salute.

Interverranno, tra gli altri, Antonio Pucillo (responsabile nazionale del dipartimento Pesca della Flai Cgil), Donatello Barone per l’ente bilaterale, la dottoressa Patrizia Caselli, medico legale, Morena Mancorti (direttrice provinciale Inca Grosseto), Lorenzo Martelli (responsabile di zona), Paolo Rossi (segretario generale della Flai Cgil Grosseto) e Mirko Borselli ( segretario generale Flai Cgil Toscana).

La Flai Cgil ricorda inoltre che le sedi Cgil e Inca del territorio restano a disposizione di cittadini e lavoratori per informazioni, consulenza e supporto anche sui temi affrontati nell’iniziativa, con l’obiettivo di garantire ascolto, orientamento e tutela concreta.