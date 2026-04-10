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“Introduzione alla tradizione mistica andina”: conferenza dell’associazione Kore

L'iniziativa è in programma sabato 11 aprile

di Redazione
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Follonica (Grosseto). L’associazione culturale Aps, Centro studi per la ricerca e l’educazione psicosomatica Kore organizza la conferenza “Introduzione alla tradizione mistica andina”, condotta da Pier Luigi Bortoli, bolognese che da tempo vive a Gavorrano, maestro di scuola primaria e formatore per i docenti nella didattica innovativa della matematica, liutaio e studioso di musica classica ed etnica.

Dal 2017 Bortoli entra in contatto con la tradizione mistica andina e con Don Juan Nunez del Prado, figlio di Oscar Nunez del Prado, antropologo, che nel 1955 riscoprì in Perù il popolo Q’ero che ha mantenuto vive le usanze e il linguaggio dell’Impero Inka. La tradizione mistica andina è una mistica della natura che riporta l’uomo a conoscere e riprendere il proprio posto all’interno del creato; inoltre, essendo una tradizione pragmatica, fornisce strumenti e conoscenze utili per uno sviluppo equilibrato della persona ed in armonia con l’universo.

Obiettivo dell’associazione Kore è sempre quello di promuovere una maggiore consapevolezza dell’individuo affinché si realizzi armonia al proprio interno, nelle proprie relazioni e nelle relazioni tra se ed il mondo nelle sue diverse forme.

L’evento, realizzato con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale di Follonica, si terrà sabato 11 aprile alle 16.30, al Museo Magma, nella sala dei Fantasmi, all’interno dell’area ex Ilva di Follonica.

Ingresso libero e gratuito.

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