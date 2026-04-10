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Dalla Francia in Maremma per scoprire il salvamento: due giorni di formazione tra piscina e mare

Gli allievi hanno vissuto un’esperienza informativa immersiva nel contesto del golfo di Follonica

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Il 7 e il 9 aprile scorsi la Società nazionale salvamento – Sezione di Follonica ha ospitato 27 allievi della squadra francese Chamonix Natation “Les Papillons” per due giornate informative dedicate al salvamento acquatico.

La prima giornata si è articolata tra lezioni teoriche su sicurezza in mare, rischi ambientali, tecniche di intervento, nuoto per il salvamento e utilizzo degli ausili (rescue can e rescue tube), seguite da attività pratica in piscina.

Il 9 aprile, al Bagno Cerboli di Follonica, i partecipanti hanno svolto esercitazioni in mare organizzate a stazioni: recupero del pericolante con rescue can, utilizzo del pattino di salvataggio, prove con tavola rescue (Air Sup Rescue) e attività con unità cinofile.

“È stato un piacere ospitare questo gruppo, molto attento e partecipe. Ci auguriamo di proseguire questa collaborazione anche in futuro”, commenta il presidente Giorgio Lolini.

Gli allievi hanno vissuto un’esperienza informativa immersiva nel contesto del golfo di Follonica, manifestando l’intenzione di tornare il prossimo anno.

La Società Nazionale Salvamento – Sezione di Follonica ringrazia Renzo Ferretti, del Bagno Cerboli, per il continuo supporto e la collaborazione.

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