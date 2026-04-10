“Musica a colazione – Una battuta d’arresto”: Martina Chechi presenta il suo libro

Grosseto. Ci sono momenti in cui tutto sembra andare fuori ritmo. È proprio da lì che può iniziare qualcosa di nuovo.

Sabato 11 aprile, alle 17.30, al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto, il pubblico è invitato a lasciarsi coinvolgere da una storia intensa e autentica con la presentazione del libro “Musica a colazione – Una battuta d’arresto” di Martina Chechi, edito Effigi.

Un appuntamento pensato non solo per gli amanti della lettura, ma per chiunque abbia vissuto – o stia vivendo – un momento di cambiamento, di pausa forzata, di ripartenza.

A dialogare con l’autrice saranno Giancarlo Capecchi, Mario Papalini, di Edizioni Effigi, e la stessa Martina Chechi, in un incontro che si preannuncia ricco di emozioni, riflessioni e spunti personali.

Un romanzo che parla a tutti

“Musica a colazione – Una battuta d’arresto” è molto più di una storia: è un viaggio dentro quelle crepe della vita che, spesso, diventano spiragli di luce. La protagonista si trova improvvisamente costretta a fermarsi, a fare i conti con ciò che ha perso e con ciò che può ancora ritrovare.

In questo percorso delicato e profondo, la musica diventa compagna silenziosa e potente: scandisce il tempo, accoglie le fragilità, aiuta a ricomporre ciò che sembra spezzato. Tra emozioni quotidiane e momenti di introspezione, il romanzo racconta la bellezza – non sempre facile – del ricominciare.

Un’autrice che racconta la vita vera

Con uno stile autentico e diretto, Martina Chechi dà voce a sentimenti universali, trasformando esperienze intime in storie capaci di creare connessioni profonde con il lettore. Le sue pagine parlano di noi, delle nostre pause, delle nostre rinascite.

Un invito a fermarsi… e ad ascoltare

Partecipare a questa presentazione significa concedersi un momento per sé: per riflettere, emozionarsi e, perché no, ritrovarsi tra le parole di una storia che potrebbe sembrare sorprendentemente familiare.

Al termine dell’incontro sarà possibile incontrare l’autrice per il firmacopie e acquistare il libro grazie alla collaborazione della Mondadori Bookstore del centro storico di Grosseto, che ha organizzato l’incontro.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.