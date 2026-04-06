Fonteblanda chiama Magliano: il sondaggio dei cittadini vuole il passaggio di Comune

Fomteblanda (Grosseto). “Per troppo tempo abbiamo discusso del nostro futuro solo a mezza voce. Oggi, però, non stiamo più parlando di semplici lamentele: i dati che abbiamo raccolto trasformano il malessere di Fonteblanda in una proposta amministrativa concreta. Il passaggio al Comune di Magliano in Toscana è diventato un obiettivo condiviso dalla cittadinanza”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Ilenia Cherubini, per il comitato Fonteblanda per Magliano.

La risposta della comunità: vince la voglia di futuro

“Abbiamo lanciato questo sondaggio per capire se il malcontento che sentivamo tra le strade fosse un sentimento condiviso e la risposta c’è stata. In sole due settimane abbiamo raccolto una partecipazione che non lascia spazio a interpretazioni: la maggioranza di noi ha scelto il cambiamento – continua la nota -. Come comitato, nato spontaneamente per dare voce ai cittadini, sentiamo il peso e l’onore di questa responsabilità. Siamo mossi dal sentimento di una frazione che si sente profondamente trascurata: in questi anni le varie amministrazioni del Comune di Orbetello hanno tralasciato Fonteblanda, e questa mancanza di attenzioni ci ha spinti a guardare con speranza verso Magliano, un ente che sentiamo più prossimo e attento alle esigenze del nostro territorio”.

“ Il nostro percorso: dal sondaggio al referendum”

“Il sondaggio è stato solo il primo, fondamentale passo di un percorso burocratico che abbiamo già tracciato. Illustreremo i dettagli nelle prossime riunioni pubbliche, ma le tappe sono chiare – prosegue il comunicato -:

approfondimento tecnico. Studieremo insieme l’iter legislativo regionale durante i prossimi incontri;

raccolta firme. Una sottoscrizione formale che darà il via libera ufficiale alla richiesta;

Referendum. L’obiettivo finale. Lo strumento democratico che permetterà alla Regione di decretare il nostro passaggio di confine”.

“Un processo democratico, libero e anonimo”

“Vogliamo che ogni residente si senta parte di questa scelta in totale serenità. Per chi non avesse ancora espresso la propria opinione, la consultazione online sul nostro sito permagliano.it continuerà per garantire la massima inclusività. Ci teniamo a ribadire un punto per noi vitale: sia il sondaggio attuale che la futura raccolta firme ufficiale saranno gestiti garantendo il totale anonimato. Ogni cittadino può sentirsi libero di esprimere la propria opinione senza alcun timore, nell’esclusivo interesse del futuro di Fonteblanda – termina la nota -. Il nostro domani lo scriviamo noi. Insieme”.