Lavori dell’Enel: ecco le vie in cui sarà interrotta la corrente in paese e nelle frazioni

Gavorrano (Grosseto). E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che martedì 7 aprile eseguirà un importante intervento di potenziamento del sistema elettrico a Gavorrano, con particolare riferimento alla cabina principale del paese, importante snodo elettrico che fornisce alimentazione all’area compresa tra il centro abitato di Gavorrano, Filare, Ravi e dintorni.

I lavori

Si tratta di un’attività di manutenzione per la sostituzione del trasformatore dell’impianto, che sarà rinnovatoattraverso l’installazione di una nuova macchina di ultima generazione, con elevati standard tecnologici e ambientali, e di maggiore potenza, utile a fornire più energia anche ad attività commerciali nonché alle utenze residenziali della zona. Nell’occasione, le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica sul territorio comunale. Le attività si svolgeranno con un’attenzione particolare alla sostenibilità, al decoro urbano e all’innovazione.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per motivi di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per martedì 7 aprile, a partire dalle 8.00, con conclusione tra la tarda mattinata e il primissimo pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze nelle aree suddette. I clienti sono informati attraverso affissioni nella zona interessata. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.