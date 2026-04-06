Dalla Maremma al Belgio: la Società dei Terzieri massetani protagonista al Folknam Festival

Massa Marittima (Grosseto). La Società dei Terzieri massetani sarà ospite in Belgio, dal 16 al 19 aprile, degli amici della “Compagnie des Arbalétriers de Notre-Dame de Dinant” e degli sbandieratori Alfers namurois.

“Insieme ci esibiremo al Folknam Festival, una delle vetrine più vivaci del folklore e delle tradizioni storiche europee – si legge in una nota della Società dei Terzieri -. Questa trasferta è stata pensata non solo come viaggio, ma come occasione di crescita, confronto e apertura internazionale. Un elemento caratterizzante dell’iniziativa è la forte presenza di giovani: la maggioranza dei partecipanti ha infatti tra i 13 e i 17 anni. Una scelta che non è casuale, ma riflette una linea chiara dell’associazione, orientata a investire sulle nuove generazioni, rendendole protagoniste attive e non semplici spettatrici. L’esperienza si inserisce in un percorso più ampio che guarda oltre la singola trasferta. L’obiettivo è costruire relazioni stabili con realtà locali belghe, a partire da contatti già avviati, per arrivare nel tempo a forme strutturate di collaborazione come gemellaggi e scambi culturali continuativi”.

“Tra gli sviluppi su cui si sta già lavorando – prosegue il comunicato -:

il coinvolgimento diretto delle scuole, per dare continuità educativa al progetto e trasformare il viaggio in un’opportunità formativa integrata; sono già stati presi i primi contatti tra l’Istituto Lotti a indirizzo enogastronomico e la scuola alberghiera provinciale Ehpn di Namur;

la collaborazione con il Gruppo mineralogico massetano, valorizzando un terreno comune tra territori segnati dalla storia mineraria e aprendo a momenti di approfondimento e divulgazione;

la futura partecipazione a bandi dell’Unione Europea, per sostenere e ampliare le attività, rafforzandone l’impatto nel medio periodo”.

“In questa prospettiva, la trasferta rappresenta un primo passo concreto: un’esperienza che unisce dimensione educativa, costruzione di relazioni e visione futura – termina la nota -. Un investimento sui giovani, ma anche sul ruolo della comunità nel costruire legami e opportunità che vadano oltre i confini locali”.