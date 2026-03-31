Torna “Piazze d’Europa”: ecco le novità dell’edizione 2026

Follonica (Grosseto). Follonica si prepara a dare il benvenuto alla primavera con il gusto e i colori internazionali di “Piazze d’Europa”.

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile prossimi, torna nel Golfo l’atteso Mercato europeo targato Fiva, la Federazione italiana venditori ambulanti aderente a Confcommercio, iniziativa come da tradizione organizzata in piena collaborazione con il Comune di Follonica. La manifestazione, che trasformerà viale Italia, piazza XXV Aprile e piazza a Mare in un caleidoscopio di profumi e culture, conferma la sua formula vincente tra gastronomia tipica e artigianato di qualità.

L’edizione 2026 si preannuncia ricca di conferme e grandi novità. Tra i banchi storici che i visitatori potranno ritrovare spiccano la gastronomia sarda, quelle brasiliana e messicana, la paella spagnola, i biscotti dalla Bretagna; oltre a tè, spezie e infusi francesi. Non mancheranno il pregiato miele delle valli alpine, le porcellane inglesi, le specialità al pistacchio di Bronte, lo speck austriaco e i raffinati foulard in bamboo.

Ma il vero valore aggiunto di quest’anno è rappresentato dai nuovi arrivi, alcuni dei quali debuttano per la prima volta nel circuito nazionale Fiva. Dal Portogallo arrivano i pasteis de nata, i celebri cestini di fragrante sfoglia dal ripieno cremoso e caramellato. Dalla Scozia giunge l’eccellenza dell’artigianato in lana con i classici accessori in tweed. In piazza XXV Aprile debutterà una gustosa stracotteria abruzzese, mentre la zona ristorazione sarà arricchita da un coloratissimo bar su ruote, pronto a offrire cocktail e sapori estivi.

“‘Piazze d’Europa’ – dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – rappresenta per Follonica il vero e proprio segnale del risveglio primaverile e l’inizio ufficiale della nostra stagione turistica, con tutto l’impegno e l’entusiasmo che ne derivano. Siamo orgogliosi di ospitare un evento che trasforma il nostro lungomare e le nostre piazze in un palcoscenico internazionale, dove la qualità dell’offerta si sposa perfettamente con la bellezza del nostro territorio. Questa manifestazione, cui ormai i follonichesi si sono affezionati, non è solo un momento di festa e di aggregazione sociale, ma un impegno concreto dell’amministrazione comunale nel sostenere il dinamismo economico della città, attirando visitatori da tutta la regione (e non solo) e consolidando il ruolo di Follonica come polo d’attrazione e accoglienza d’eccellenza.”

“L’edizione 2026 di ‘Piazze d’Europa’ – spiega il vicesindaco e assessore alle attività produttive Danilo Baietti – alza ulteriormente l’asticella, portando nel cuore del nostro golfo novità assolute come l’artigianato scozzese e le eccellenze gastronomiche portoghesi, riservando quindi delle sorprese rispetto al passato. Come assessorato, abbiamo lavorato in stretta sinergia con Fiva e Confcommercio per garantire un mix merceologico che valorizzi il commercio di qualità, capace di convivere e integrarsi con il tessuto commerciale locale. Vedere strade e vie animarsi con operatori di questo livello è sempre una soddisfazione e la prova che investire su eventi di respiro europeo genera un indotto vitale per i nostri pubblici esercizi e per l’intera economia cittadina. Follonica si conferma un punto di riferimento per questo tipo di manifestazioni: nel 2026 cambiamo leggermente periodo e confidiamo nel bel tempo per uno svolgimento ottimale dell’evento”.

“Vedere il cuore di Follonica animarsi con operatori di tale spessore è la conferma che il commercio ambulante di qualità rappresenta una risorsa straordinaria per l’attrattività dei nostri centri. – dichiara Agostino Ottaviani, presidente provinciale di Fiva Confcommercio Grosseto – Come rappresentanti di categoria, siamo entusiasti di promuovere un palinsesto che esalta la professionalità del comparto su area pubblica, trasformando le vie cittadine in una vetrina internazionale. Questa manifestazione non è solo un’esposizione, ma un motore di dinamismo economico che premia la ricerca e il merito dei singoli operatori, regalando alla comunità un momento di aggregazione sicura e di altissimo livello merceologico”.

“Il successo di questa iniziativa risiede nella sua capacità di agire come volano per l’intera economia del territorio, innescando benefici diretti e indiretti per l’intero sistema delle imprese locali – dichiara Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto Fiva -. Confcommercio, la nostra struttura provinciale e il Comune di Follonica, insieme, hanno lavorato con determinazione per garantire una cornice organizzativa impeccabile, convinti che l’integrazione tra flussi turistici e offerta commerciale sia la chiave per uno sviluppo sostenibile della Maremma. Sostenere simili kermesse significa investire sulla reputazione della nostra destinazione, consolidando un modello di ospitalità che fonde sapientemente tradizione e modernità, a totale vantaggio del tessuto imprenditoriale grossetano”.

Gli stand rimarranno aperti con orario continuato dalle 10 alle 24 per tutti e tre i giorni della manifestazione: venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 aprile. L’evento, che vede una composizione merceologica equilibrata tra settore alimentare e non alimentare, continua a essere un volano fondamentale per l’integrazione e la promozione del territorio.