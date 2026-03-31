Magliano in Toscana (Grosseto) – Il centro storico si prepara a vestirsi di colori e profumi con il concorso “Borgo fiorito”, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Magliano in Toscana per valorizzare il patrimonio urbano attraverso allestimenti floreali realizzati dai cittadini.

Le candidature saranno aperte da mercoledì 1° e fino a sabato 25 aprile 2026 ed è ammessa una sola iscrizione per nucleo familiare. Possono partecipare tutti i residenti che hanno un immobile nel centro storico e l’iniziativa punta a incentivare la cura degli spazi visibili al pubblico, contribuendo al decoro urbano e al miglioramento dell’ambiente cittadino.

“Abbiamo voluto promuovere questa iniziativa – spiega l’assessore al sociale del Comune di Magliano in Toscana, Anna Lampredi – perché, in questi anni, abbiamo visto quanta partecipazione e disponibilità c’è, da parte della nostra comunità, a dare il proprio contributo per abbellire i nostri spazi. Come ha dimostrato il concorso natalizia ‘Luci nei borghi’, che il prossimo anno sarà riproposto ed esteso anche al territorio aperto, c’è voglia di fare la propria parte per rendere, se possibile, ancora più belle le nostre vie e piazze”.

Come partecipare

Per partecipare sarà necessario inviare fino a tre fotografie del proprio allestimento floreale, insieme al modulo di iscrizione scaricabile dal sito istituzionale del Comune (nella sezione “Novità”), all’indirizzo e-mail dedicato: borgofiorito@comune.magliano-in-toscana.gr.it.

Gli allestimenti, realizzati esclusivamente con piante vere, dovranno essere visibili dalla pubblica via e potranno interessare balconi, finestre, davanzali, terrazzi o scalinate esterne. La valutazione sarà affidata a una giuria che terrà conto di originalità, stato di salute e rigogliosità delle piante, armonia con il contesto architettonico e impatto visivo complessivo. Non sono esclusi sopralluoghi per verificare gli allestimenti.

La premiazione è in programma tra il 30 aprile e il 5 maggio 2026, in occasione dei festeggiamenti popolari. In palio tre premi sotto forma di buoni acquisto per piante e materiali da giardinaggio, per un montepremi complessivo di 600 euro che saranno spendibili negli esercizi commerciali del territorio comunale di Magliano in Toscana.

“Ringrazio sin da ora tutti coloro che parteciperanno perché so che l’adesione e il sostegno a questa iniziativa sarà, come sempre, molto alta”, dichiara il sindaco Gabriele Fusini.

A tutti i partecipanti sarà inoltre consegnata una pergamena di ringraziamento.

Il disciplinare completo del concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Magliano in Toscana: www.magliano-in-toscana.gr.it