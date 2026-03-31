Corsa dei barchini: aperte le iscrizioni

Orbetello (Gr) – Il 16 maggio a Orbetello torna la corsa dei barchini, regata storica sulla Laguna giunta alla 114esima edizione e il 18 aprile si terranno le eliminatorie per determinare quali tra gli equipaggi iscritti rappresenterà i rioni in gara.

La storica manifestazione si svolgerà nell’ambito delle prossime Feste di Maggio ed è organizzata dall’associazione Corsa dei barchini e Comune di Orbetello, in collaborazione con la Pro Loco Lagunare, i Canottieri e i Pescatori di Orbetello e l’associazione Duca d’Arcos: «Da qualche anno – spiega il presidente della associazione Corsa dei barchini, Gianluca Santi – si è reso necessario organizzare delle eliminatorie in quanto il numero degli equipaggi iscritti alla gara è superiore al numero dei rioni da rappresentare tra Porto, Duomo, Piazza d’Armi, Neghelli e Orbetello Scalo. Ricordiamo, inoltre, che le iscrizioni sono ancora aperte per tutti i residenti, coloro che a Orbetello sono nati o sono figli di famiglie di orbetellani. La gara è aperta ad atleti maschi e femmine, in quanto è confermata anche quest’anno la competizione femminile alla seconda edizione».

Le eliminatorie si terranno presso la Società Canottieri Orbetello all’interno del parco dell’ex Idroscalo: «Le fasi eliminatorie – chiarisce Santi – si terranno nel pomeriggio di sabato 18 aprile negli spazi della Sco. Le selezioni consisteranno in due vasche da 400 metri sul Lungolago dei trasvolatori: una gara interna utile a stabilire quali siano i primi 5 equipaggi più veloci secondo il riscontro cronometrico. Saranno gli equipaggi poi a scegliere quale rione rappresentare a seconda dell’ordine di arrivo, il primo classificato sceglierà per primo e così via.

Dopo un mese di allenamento – dice ancora Santi – i primi 5 saranno chiamati alla sfida vera e propria che si terrà il 16 maggio e consisterà, per gli uomini, in 8 vasche da 200 metri, dopo il cambio dello storico campo di regata, resosi necessario per rendere più visibile la partenza e la virata di terra. Gara sprint invece per gli equipaggi femminili che saranno chiamati a percorrere 2 vasche da 200 metri. Come presidente sono molto orgoglioso della rinascita e del successo che la manifestazione sta riscontrando e felice del fatto che molti orbetellani riscoprano la Laguna anche attraverso lo sport. Da parte nostra ringraziamo sentitamente l’amministrazione comunale e tutte le associazioni per il sostegno e il contributo che offrono alla riuscita della manifestazione».

«Ho fortemente voluto la rinascita della Corsa dei barchini – sottolinea l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio, Maddalena Ottali – e sono orgogliosa del lavoro fatto insieme ai ragazzi dell’associazione per centrare l’obiettivo dopo tanti anni di stop. Una scommessa vinta in quanto, di anno in anno, registriamo nuove evoluzioni e un incremento di partecipazione: una manifestazione che incarna una delle nostre più antiche tradizioni e di cui gli orbetellani hanno saputo riappropriarsi donandole nuova vita, senza trascurare le nostre radici più profonde a cui i nostri giovani devono tornare a credere. Sono felicissima che durante le Feste di Maggio, grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco Lagunare, torni di nuovo in laguna la nostra gara più iconica, che racconta la nostra tradizione e si svolge nel nostro ecosistema più delicato ma certamente il più suggestivo».

«La volontà di riavvicinare i giovani alla manifestazione – conclude l’assessore allo sport, Ivan Poccia – è stato un ingrediente fondamentale per il successo, sono veramente orgoglioso del lavoro e dei risultati delle nostre associazioni sportive remiere, tra Corsa dei barchini e Società Canottieri che, fra l’altro, operano in strettissima collaborazione. Per quanto mi riguarda, come amministratore, mi sento molto vicino a questa fondamentale realtà sportiva che si svolge nel nostro luogo simbolo e ne valorizza le potenzialità».