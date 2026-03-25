Incidente mortale sull’Aurelia: chiuso un tratto di strada, traffico deviato

Aggiornamento ore 9.59: l’incidente è avvenuto questa mattina, poco prima delle 7, e ha visto coinvolti un’auto e due camion.

La vittima è una donna di 61 anni, mentre un uomo di 60 anni è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena dall’elisoccorso. Inoltre, due uomini sono stati trasportati in codice minore all’ospedale di Orbetello.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell ordine, le ambulanze della Croce Rossa di Capalbio e della Croce Rossa di Orbetello.

Grosseto. Per un incidente mortale, sulla statale Aurelia, è temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, al km 131,000, a Capalbio.

Nello scontro fra due veicoli una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita. Deviazioni sulla S.P. Capalbio per la direzione nord e sulla S.P. Pedemontana per la direzione sud.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Notizia in aggiornamento