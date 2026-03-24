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Scontro frontale tra due auto: giovane trasportata in ospedale con l’elisoccorso

Incidente lungo la Strada Provinciale 10 Follonata

di Redazione
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Manciano (Grosseto). I Vigili del Fuoco volontari di Sorano sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 10 Follonata, nel comune di Manciano, in direzione di Saturnia, che ha coinvolto due auto.

Per cause in corso di accertamento, le due macchine si sono scontrate frontalmente.

A bordo di uno dei due mezzi viaggiavano due giovani, una coppia di fidanzati: la donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Siena con l’elisoccorso, mentre l’altro passeggero, il conducente, non ha riportato ferite che hanno reso necessario il ricovero.

Il conducente dell’altra vettura, un turista giapponese, ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Grosseto per gli accertamenti del caso.

Tutti i passeggeri dei veicoli sono riusciti a uscire autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto erano già presenti la Polizia Municipale di Manciano e i Carabinieri della Stazione di Saturnia.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente.

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