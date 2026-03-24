Rottura della condotta fognaria: intervento urgente dell’Acquedotto, modifiche al traffico in città

Grosseto. Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Grosseto domani, mercoledì 25 marzo, per un intervento di ripristino urgente sulla rete fognaria in via dei Mille, interessata da una rottura improvvisa nel tratto compreso tra le intersezioni con via Pisacane e via Pepe.
Data l’ubicazione del punto di intervento, si è resa necessaria la chiusura del segmento di strada interessato; pertanto, sono in atto deviazioni alla circolazione stradale per consentire l’esecuzione dei lavori.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.