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Lotta allo spaccio e all’uso di droga nelle superiori: al via il progetto “Scuole sicure”

Alla parte formativa, che si propone di coinvolgere cinque istituti scolastici superiori nelle classi seconde, si affiancherà la realizzazione di contenuti multimediali

di Redazione
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Grosseto. Oggi ha avuto inizio il progetto “Scuole sicure”, rivolto agli istituti scolastici di secondo grado e con il coinvolgimento degli agenti della Polizia locale di Grosseto.

Il progetto, finanziato dal Ministero dell’Interno, propone attività miste di controllo e di formazione finalizzate alla prevenzione dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti con lo scopo di educare e mettere al corrente gli studenti sui rischi derivanti dal loro uso.

Alla parte formativa, che si propone di coinvolgere cinque istituti scolastici superiori nelle classi seconde, si affiancherà la realizzazione di contenuti multimediali dove i giovani saranno protagonisti.

L’iniziativa, condivisa con la locale Prefettura e i dirigenti scolastici interessati, si concluderà al termine dell’anno scolastico con un momento collettivo di confronto istituzionale e con la partecipazione degli stessi studenti coinvolti.

“Il progetto ‘Scuole sicure’ – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza, Riccardo Megalerappresenta un passo fondamentale per educare e responsabilizzare i nostri ragazzi. Coinvolgere direttamente gli studenti non significa solo informarli sui rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti, ma renderli protagonisti attivi della prevenzione. Solo attraverso la loro partecipazione possiamo costruire una cultura della sicurezza condivisa, dove la consapevolezza e il senso di responsabilità diventano strumenti concreti per proteggere se stessi e la comunità”.

Gli istituti coinvolti nel progetto sono i seguenti: Isis “Leopoldo II di Lorena”; Polo tecnologico “Manetti Porciatti”; Isis “Fossombroni”; Polo “Bianciardi” e Isis “Rosmini”.

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