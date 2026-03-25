Referendum sulla giustizia, Sinistra Italiana: “Una spinta democratica per il cambiamento”

Grosseto. “L’esito dell’ultima tornata referendaria consegna un messaggio inequivocabile: la partecipazione dei cittadini è viva e pulsante”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la federazione di Grosseto di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi Sinistra.

“Come Sinistra Italiana – Avs, accogliamo con estrema soddisfazione i dati sull’affluenza e il responso delle urne – continua la nota –. In particolare, vogliamo sottolineare lo straordinario risultato ottenuto nella nostra provincia e nei comuni che saranno chiamati al voto nei prossimi mesi. In questi territori, la risposta popolare è stata superiore alle aspettative, segno che quando si toccano i temi della difesa dei diritti e dei beni comuni, la nostra comunità politica sa mobilitarsi e incidere profondamente. Il voto non è stato solo un esercizio tecnico, ma un atto di resistenza e di proposta. Migliaia di cittadini si sono mossi per difendere la Costituzione da chi vorrebbe svuotarla o piegarla a interessi di parte. Questo patrimonio di energie, fatto di militanti, associazioni e singoli cittadini non deve essere disperso”.

“I dati locali ci dicono che esiste una base solida e motivata pronta a costruire un’alternativa alle destre – sottolinea il comunicato –. Per questo, forti del consenso e dell’entusiasmo raccolti, lanciamo un appello alle altre forze progressiste, ecologiste e civiche: è il momento di sedersi intorno a un tavolo. Non partendo dai nomi, ma dal coinvolgimento diretto di quel popolo che ha difeso la Carta costituzionale. Vogliamo costruire un progetto amministrativo coraggioso per i Comuni che andranno al voto, basato su giustizia sociale e climatica, per città più verdi e solidali”.

“Servizi pubblici efficienti – termina la nota –: a partire dalla sanità e dal trasporto locale, riportando i cittadini al centro delle decisioni”.